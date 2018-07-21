"Стимулює збільшення інсуліну: відомий дієтолог розповіла, як правильно вживати хліб

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Експерт про користь і шкоду хлібобулочних виробів

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла про те, як правильно вибирати хліб в магазині, чим керуватися, а також про його користь і шкоду. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Facebook.

"Хороший хліб, насправді, вимагає мінімум інгредієнтів. Просто цільне борошно, вода, закваска і сіль. Нічого більше не потрібно, щоб створити корисний продукт харчування", - повідомила експерт.

Світлана також вона розповіла, що хліб з насінням або горіхами не такий корисний, яким його багато хто вважає. Вся справа в тому, що ці компоненти є цінним джерелом ненасичених жирних кислот, вітаміну Е. Але також вони дуже чутливі до високих температур, після випікання вони зменшують свої цінні властивості. Додавання насіння і горіхів підвищує енергетичну цінність хліба за рахунок жирів. Тому, знову ж таки, треба уважно дивитися на етикетку, як сказала фахівець.

"Хліб, вироблений з використанням натуральної закваски, має перевагу перед дріжджовим. Зерно багате фітиновою кислотою, яка є анти-живильною речовиною. У кислому середовищі тіста, яке забезпечує закваска, фітинова кислота в значній мірі дезактивується. Тому, якщо є вибір: хліб на заквасці чи дріжджовий хліб - обирайте перший, особливо якщо купуєте цільнозерновий", - додала дієтолог.

Є два важливих фактора в хлібі, що впливають на його властивості та корисність.

Перший з них – амілопектин. Саме він робить продукт "білим і пухнастим". "В організмі амілопектин засвоюється швидко, на відміну від амілози, що засвоюється повільно. Тому 2 скибочки хліба з пшеничного борошна піднімають рівень цукру в крові як цукор рафінад. Постійне вживання хліба та інших виробів з пшеничного борошна у великих кількостях стимулює збільшення інсуліну, що з часом приводить до інсулінової резистентності.", - сказала Світлана. Це призводить до збільшення ваги, появи підшкірного жиру, якого важко позбутися.

Другим фактором є глютен або клейковина – білок пшеничного, житнього і ячмінного зерна. Він важко перетравлюється в кишечнику і може впливати на слизову оболонку. "Постійний надлишок глютену в раціоні може викликати розвиток цукрового діабету, харчову непереносимість, надмірну вагу, целіакію (непереносимість глютену) та інші аутоімунні захворювання", - повідомила дієтолог.

Також вона додала: "Усунення клейковини з раціону необхідно тим, у кого непереносимість або алергіія на глютен. За останніми даними, від целіакії страждає близько 1% населення і 6% чутливі до нього. Ці люди вилучають зі свого харчування вироби з цих видів злакових".

Експерт підкреслила, що іншим не бажано відмовлятися від хліба. Оскільки він подовжує відчуття ситості, збільшує раціон клітковиною, вітаминомами групи B, кальцієм і білком.

100 грам – допустима норма, яка не впливає на розмір талії. "Тільки хліб, який не викликає дискомфорту, не має зайвих добавок, зроблений з цільного зерна, може входити в ваш раціон", - зазначила Світлана.

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