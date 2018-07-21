"Стимулирует увеличение инсулина: известный диетолог рассказала, как правильно употреблять хлеб

Иллюстративное фото (pixabay)

Эксперт о пользе и вреде хлебобулочных изделий

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно выбирать хлеб в магазине, чем руководствоваться, а также о его пользе и вреде. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Facebook.

"Хороший хлеб, на самом деле, требует минимум ингредиентов. Просто цельное мука, вода, закваска и соль. Ничего больше не нужно, чтобы создать полезный продукт питания", - сообщила эксперт.

Светлана также она рассказала, что хлеб с семечками или орехами не такой полезный, каким его многие считают. Все дело в том, что эти компоненты являются ценным источником ненасыщенных жирных кислот, витамина Е. Но также они очень чувствительны к высоким температурам, после выпекания они уменьшают свои ценные свойства. Добавление семян и орехов повышает энергетическую ценность хлеба за счет жиров. Поэтому, опять же, надо внимательно смотреть на этикетку, как сказала специалист.

"Хлеб, изготовленный с использованием натуральной закваски, имеет преимущество перед дрожжевым. Зерно богато фитиновой кислотой, которая является анти-питательным веществом. В кислой среде теста, которое обеспечивает закваска, фитиновая кислота в значительной степени дезактивируется. Поэтому, если есть выбор: хлеб на закваске или дрожжевой хлеб - выбирайте первый, особенно если покупаете цельнозерновой", - добавила диетолог.

Есть два важных фактора в хлебе, влияющие на его свойства и полезность.

Первый из них – амилопектин. Именно он делает продукт "белым и пушистым". "В организме амилопектин усваивается быстро, в отличие от амилозы. Поэтому два кусочка хлеба из пшеничной муки поднимают уровень сахара в крови как сахар рафинад. Постоянное употребление хлеба и других изделий из пшеничной муки в больших количествах стимулирует увеличение инсулина, что со временем приводит к инсулиновой резистентности", - сказала Светлана. Это приводит к увеличению веса, появлению подкожного жира, которого тяжело избавиться.

Вторым фактором является глютен или клейковина – белок пшеничного, ржаного и ячменного зерна. Он тяжело перетравливается в кишечнике и может влиять на слизистую оболочку. "Постоянный избыток глютена в рационе может вызвать развитие сахарного диабета, пищевую непереносимость, избыточный вес, целиакией (непереносимость глютена) и другие аутоиммунные заболевания", - сообщила диетолог.

Также она добавила: "Устранение клейковины из рациона необходимо тем, у кого непереносимость или алергиия на глютен. По последним данным, от целиакии страдает около 1% населения и 6% чувствительны к нему. Эти люди изымают из своего питания изделия из этих видов злаковых".

Эксперт подчеркнула, что остальным не желательно отказываться от хлеба. Поскольку он продлевает чувство сытости, увеличивает рацион клетчаткой, витаминомами группы B, кальцием и белком.

100 грамм – допустимая норма, которая не влияет на размер талии. "Только хлеб, который не вызывает дискомфорта, не имеет лишних добавок, сделанный из цельного зерна, может входить в ваш рацион", - отметила Светлана.

Напомним, эксперты рассказали, как правильно есть дыню а также про полезные и опасные свойства этой ягоды

Видео: Факты о кофе, которые вас удивят