"Таблетка від спини": Супрун розповіла, як позбутися від болю без ліків

В. о. міністра дала практичні поради тим, у кого болить спина

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, як можна позбутися від болю в спині без прийому ліків. Про це в. о. міністра написала на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун попередила, що перш, ніж використовувати ефективні і прості фізичні вправи для спини, потрібно попередньо проконсультуватися з лікарем.

В. о. міністра зазначає, що фізична активність може замінити багато лікарських засобів, але ці засоби не здатні замінити фізичну активність.

"Фізична активність може замінити багато таблеток, проте ніякі таблетки не зможуть замінити фізичну активність. Тому якщо ви і далі продовжуєте шукати чудодійні препарати від болю в спині, то краще припиніть це робити. Таким чином ви заощадите свій час і гроші", - написала Уляна Супрун.

Вона дала найголовнішу пораду для тих, кого відвідала біль у спині.

"Найголовніша порада якщо вас зустрів біль у спині - зберігати рухову активність наскільки це можливо і продовжувати виконувати фізичні вправи. За статистикою, вірогідність повторного нападу болю становить близько 30%. Саме малорухливий спосіб життя збільшує ймовірність рецидиву", - повідомила в. о. міністра.

Крім того, Уляна Супрун нагадала, що раніше вже розповідала про те, як визначити тип болю і як підібрати вправи для її полегшення.

Наступний етап, про який розповідає в. о. міністра – це зміцнення та збільшення рухливості м'язів хребта, а також – для поліпшення загальної фізичної форми.

Уляна Супрун зазначила, що нові вправи потрібно вводити поступово і стежити за тим, як організм на них реагує.

"Пам'ятайте, що нові вправи потрібно вводити поступово і спочатку виконувати з невеликою амплітудою. Якщо ви відчуєте біль або дискомфорт, варто зупинитися і спробувати пізніше", - написала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун попередила батьків про небезпеки літніх подорожей для дітей.

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