"Таблетка от спины": Супрун рассказала, как избавиться от боли без лекарств

И.о. министра дала практические советы тем, у кого болит спина

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о том, как можно избавиться от болей в спине без приема лекарств. Об этом и.о. министра написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун предупредила, что прежде, чем использовать эффективные и простые физические упражнения для спины, нужно предварительно проконсультироваться с врачом.

И.о. министра отмечает, что физическая активность может заменить многие лекарственные средства, но эти же средства не способны заменить физическую активность.

"Физическая активность может заменить много таблеток, однако никакие таблетки не смогут заменить физическую активность. Поэтому если вы и дальше продолжаете искать чудодейственные препараты от боли в спине, то лучше прекратите это делать. Таким образом вы сэкономите свое время и деньги", - написала Уляна Супрун.

Она дала самый главный совет для тех, кого посетила боль в спине.

"Самый главный совет если вас встретил боль в спине - сохранять двигательную активность насколько это возможно и продолжать выполнять физические упражнения. По статистике, вероятность повторного приступа боли составляет около 30%. Именно малоподвижный образ жизни увеличивает вероятность рецидива", - сообщила и.о. министра.

Кроме того, Уляна Супрун напомнила, что ранее уже рассказывала о том, как определить тип боли и как подобрать упражнения для ее облегчения.

Следующий этап, о котором рассказывает и.о. министра – это укрепление и увеличение подвижности мышц позвоночника, а также – для улучшения общей физической формы.

Уляна Супрун отметила, что новые упражнения нужно вводить постепенно и следить за тем, как организм на них реагирует.

"Помните, что новые упражнения нужно вводить постепенно и сначала выполнять с небольшой амплитудой. Если вы почувствуете боль или дискомфорт, стоит остановиться и попробовать позже", - написала и.о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун предупредила родителей об опасности летних путешествий для детей.

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