Топ-10 корисних порад від фітнес-тренера Аніти Луценко: про харчування, тренування і схуднення до літа

Відома тренер запевняє, що правильне харчування і тренування – це необхідна частина життя!

Популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко отримала найбільшу популярність завдяки зйомкам у проекті "Зважені та Щасливі", де Аніта виступила у ролі суворого, але справедливого тренера. За спиною Луценко – понад 20 років досвіду у сфері фітнесу і персональних тренувань.

Крім ТВ-кар'єри Аніта Луценка стала особливо популярною в соцмережах, де фітнес-тренер ділиться зі своїми підписниками різними порадами, рецептами, відеотренуваннями. Крім того, разом зі своєю подругою і колегою Юлією Богдан, майстром спорту з художньої гімнастики, Аніта створила програму схуднення WOWBODY.

STYLER зустрівся з Анітою під час презентації нової програми. Відома фітнес-тренер, якій, до речі, нещодавно виповнилося 34 роки, поділилася порадами схуднення, особливо актуальними напередодні літа.

Аніта Луценко та Юлія Богдан (фото: STYLER.rbc.ua)

Про харчування: "Їжа – це 80% успіху. Ми складаємося з того, що ми їмо. Їси гамбургери – схожа на гамбургер"

#1 Здорове меню – не обов'язково дорого!

"Всі ми знаємо, чого їсти не потрібно. Це жирне, смажене, солодке, і ввечері! Але чомусь всі дивуються, що потрібно їсти.

Є сім основних груп продуктів, з яких складається здорове меню. При цьому помилково думати, що здорове меню – це дорого. Ні, це самі звичайні продукти. Можливо, комусь назви кіноа або булгур здадуться "дивними і незрозумілими", але ці продукти завжди можна замінити на щось інше", - запевняє Аніта Луценко.

Сім основних груп продуктів здорового меню (натисніть, щоб збільшити)

"У здоровому меню може бути і бринза, і різні овочі, навіть сендвічі – нічого незвичайного, нічого такого, від чого можна було б сказати "бідна я, мучуся". Часто дівчата пишуть, мовляв, "як же я схудну, якщо я буду так багато їсти?!" Чимало з них усе життя сидять на дієтах, а виявляється, що для того, щоб схуднути, потрібно регулярно харчуватися, але здорово."

Зразок меню від Аніти Луценко і Юлії Богдан (натисніть, щоб збільшити)

#2 Думайте не про худобу, а про здоров'я!

"Я проти будь-якого насильства. Знаєте, коли хтось їсть одну тільки відварену грудинку або брокколі. О ні, ніколи в житті на це не погоджуся! Тому що життя прекрасне, і хочеться їсти смачно. Та навіть якщо це брокколі, то нехай буде трохи підсмажене, зі смачним соусом."

Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчування, тренування і схуднення до літа (відео: STYLER.rbc.ua)

#3 Кава з молоком викликає набряклість, ефект схуднення буде уповільненим

"Є різні варіанти перекусів. Навіть можна дозволити собі хліб із сиром. І все ж не рекомендую каву з молоком. Це взагалі моя улюблена тема. Тому що всі так люблять каву і так не хочуть від неї відмовлятися. Хоча я взагалі вважаю, що це залежність.

Якщо ви вживаєте, скажімо, капучіно, то це треба сприймати як перекус. Це не хороший перекус, але ти поїла. Якщо ти випила п'ять капучіно за день, то це значить, що ти зробила п'ять перекусів."

Варіанти корисних перекусів (натисніть, щоб збільшити)

"Багато дієтологів знають, що у людей, які п'ють молоко, часто спостерігається здуття живота і проблеми з кишечником. Більше того, коли ти п'єш каву з молоком, з'являється набряклість, ефект схуднення буде сповільненим. Коли ти прибираєш з раціону молоко, то висипань стає менше, ти починаєш краще виглядати і відчувати себе.

Тому я не бачу причини, за якою необхідно пити молоко. При цьому якщо ти випиваєш одну склянку молока, то ти вже не маєш права на сир, йогурт на кефір.

Однак і в питанні вживання кисломолочних продуктів потрібно бути акуратною. У нас же як прийнято: "О боже, кисломолочка - це ж так корисно, я буду кожен день заливатися". Або ще гірше – сидіти на який-небудь кефірній дієті. Це взагалі жах! Ні, треба все в норму."

"Як тільки ти навчишся виділяти час на прийоми їжі, у тебе відпаде причина постійно щось "хом'ячить" - Аніта Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)

Схуднути до літа! Як правильно привести себе в форму?

#4 Привчайте свій організм до регулярного харчування і почніть хоча б з мінімальних фізичних навантажень

"Я проти суворих дієт. Тому рекомендую почати приймати як мінімум три рази в день нормальну – здорову – їжу. Як правило, це досить складно зробити. Тому треба поснідати, щільно пообідати, щоб до вечора можна було легко повечеряти, і відчувати себе добре. Можна також зробити перекус протягом дня. Як тільки ти навчишся виділяти час на прийоми їжі, у тебе відпаде причина постійно щось "хом'ячить" – смикати якесь печиво, капучинко і т. д.

Що стосується тренувань, я б з початку радила робити все по мінімуму. Приміром, на своїй Іnstagram-сторінці я завжди даю вправу дня. Зайшов, подивився, покачав прес три хвилини – можеш бути вільний... А вже через пару тижнів тобі захочеться чогось більшого", - ділиться порадами Аніта Луценко.

#5 Про проблемні зони: "Треба навчитися "слухати" свій організм, бути спостережною"

Боремося з "проблемними" боками і стегнами! Як підтягнути животики і "полегшити" ноги?

"На тих, у кого є живіт, максимально швидко вплине саме правильне харчування.

А тим, у кого "проблемні ноги", добре підійдуть різні масажі, розтирання щітками, душ Шарко. Необхідний приплив крові, кисню до цієї зони, щоб "вимити" все те, що там роками накопичувалося.

Звичайно ж, правильне харчування і тренування і для перших, і для других однаково корисні. Не хочу обманювати і говорити, що є якась різниця між жінками "яблуками" і "грушами". Що одні, що другі схуднуть, як тільки почнуть тренуватися і робити все по пунктах."

"Потрібно постійно стежити за собою! Пробувати і пробувати" - Аніта Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)

І ще трохи про проблемні зони. Як бути з в'ялими руками або товстими щиколотками?

"Є різні специфічні місця відкладення жиру: на колінах, руках, литках, у когось з'являється друге підборіддя. З цим я б радила боротися масажами. А ще пробувати різні інші методи і знаходити свій. Приміром, у когось від бігу ікри звужуються, у когось, навпаки, збільшуються.

Тому потрібно бути спостережливою. Прислухатися до свого організму. Ось ти випила ввечері склянку кефіру і як тобі: вранці відчуваєш важкість або навпаки легкість? Потрібно постійно стежити за собою! Пробувати і пробувати, поки не знайдеш те, що підходить конкретно твоєму організму."

"Можна займатися і при грудному вигодовуванні" - Аніта Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)

Про фізичні навантаження під час і після пологів

#6 "Можна займатися і під час вагітності. Однак комплекс вправ буде зовсім іншим. Так як є деякі речі, які ні в якому разі не можна робити, будучи вагітною".

#7 "Через 6 тижнів після пологів можна приступити до тренувань, нічого не боячись. До цього моменту в жодному разі не тренуватися, особливо не качати прес, так як живіт залишиться великим."

#8 "Можна займатися і при грудному вигодовуванні. Це міф, що тренування негативно впливають на годування. Навпаки, коли ти займаєшся, молока прибуває більше."

#9 "Захищати себе від розтяжок і втрати пружності грудей потрібно не після, а ще під час вагітності! Необхідно користуватися різними маслами: кокосовим, кунжутним, оливковим. Не допускати розтяжок, так як позбутися від них неможливо. Що стосується грудей, необхідно користуватися підтримуючим ліфом, щоб не втратити форми. Так як потім неможливо буде накачати груди якимись "особливими" вправами. На жаль, такого секрету немає!"

Аніта Луценко та Юлія Богдан (фото: STYLER.rbc.ua)

Про мотивацію: "Головне – не силувати себе"

#10 "У кожного є дні, коли не хочеться нічого робити, тренуватися. Я за те, щоб не робити вигляд, що ти по життю – Супермен. Тому що суперменів немає – у всіх є критичні дні.

Іноді не треба себе змушувати і ґвалтувати – потрібно лягти і відпочити. Коли ось зовсім не хочеться нічого робити, треба це прийняти, коли хочеться просто полежати, поплакати, подивитися серіал або випити келих шампанського, якщо тобі погано."

Лайфхаки від Аніти Луценко і Юлії Богдан

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"Щоранку рекомендуємо робити комплекс сур'я-намаскар – прокинулася і зроби елементарний рух. Ми рекомендуємо тримати протягом усього дня поставу. Звичайно ж, слідкуйте за плечима – не зажимайтесь, розправляйте їх.

Ще один корисний секрет: коли розмовляєш по телефону, стій на одній нозі. Це елементарне заняття, яке допоможе зміцнити ноги, прес."

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER.rbc.ua)