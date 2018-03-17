Топ-10 полезных советов от фитнес-тренера Аниты Луценко: о питании, тренировках и похудении к лету

Известная тренер уверяет, что правильное питание и тренировки – это необходимая часть жизни!

Популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко получила наибольшую известность благодаря съемкам в проекте "Зважені та Щасливі", где Анита выступила в роли строгого, но справедливого тренера. За спиной Луценко – более 20 лет опыта в сфере фитнеса и персональных тренировок.

Помимо ТВ-карьеры Анита Луценка стала особенно популярной в соцсетях, где фитнес-тренер делится со своими подписчиками различными советами, рецептами, видеотренировками. Кроме того, вместе со своей подругой и коллегой Юлией Богдан, мастером спорта по художественной гимнастике, Анита создала программу похудения WOWBODY.

STYLER встретился с Анитой во время одной из презентаций новой программы. Известная фитнес-тренер, которой, кстати, недавно исполнилось 34 года, поделилась советами похудения, особенно актуальными в преддверии лета.

Анита Луценко и Юлия Богдан (фото: STYLER.rbc.ua)

О питании: "Еда – это 80% успеха. Мы состоим из того, что мы едим. Ешь гамбургеры – похожа на гамбургер"

#1 Здоровое меню – не обязательно дорого!

"Все мы знаем, чего есть не нужно. Это жирное, жареное, сладкое, и вечером! Но почему-то все удивляются, что нужно есть.

Есть семь основных групп продуктов, из которых состоит здоровое меню. При этом ошибочно думать, что здоровое меню – это дорого. Нет, это самые обычные продукты. Возможно, кому-то названия киноа или булгур покажутся "странными и непонятными", но эти продукты всегда можно заменить на что-то другое", - уверяет Анита Луценко.

Семь основных групп продуктов здорового меню (кликните, чтобы увеличить)

"В здоровом меню может быть и брынза, и различные овощи, даже сэндвичи – ничего необычного, ничего такого, от чего можно было бы сказать "бедная я, мучаюсь". Часто девушки пишут, мол, "как же я похудею, если я буду так много есть?!" Многие всю жизнь сидят на диетах, а оказывается, что для того, чтобы похудеть, нужно регулярно питаться, но здорово."

Пример меню от Аниты Луценко и Юлии Богдан (кликните, чтобы увеличить)

#2 Думайте не о худобе, а о здоровье!

"Я против какого-либо насилия. Знаете, когда кто-то ест одну только отварную грудку или брокколи. О нет, никогда в жизни на это не соглашусь! Потому что жизнь прекрасна, и хочется кушать вкусно. И даже если это брокколи, то пусть будет немного поджаренным, с вкусным соусом."

Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении к лету (видео: STYLER.rbc.ua)

#3 Кофе с молоком вызывает отечность, эффект похудения будет замедленным

"Есть различные варианты перекусов. Даже можно позволить себе хлеб с сыром. И все же не рекомендую кофе с молоком. Это вообще моя любимая тема. Потому что все так любят кофе и так не хотят от него отказываться. Хотя я вообще считаю, что это зависимость.

Если вы употребляете, скажем, капучино, то это нужно воспринимать как перекус. Это не хороший перекус, но ты поела. Если ты выпила пять капучино за день, то это значит, что ты сделала пять перекусов."

Варианты полезных перекусов (кликните, чтобы увеличить)

"Многие диетологи знают, что у людей, которые пьют молоко, часто наблюдается вздутие живота и проблемы с кишечником. Более того, когда ты пьешь кофе с молоком, появляется отечность, эффект похудения будет замедленным. Когда ты убираешь из рациона молоко, то высыпаний становится меньше, ты начинаешь лучше выглядеть и ощущать себя.

Поэтому я не вижу причины, по которой необходимо пить молоко. При этом если ты выпиваешь один стакан молока, то ты уже не имеешь права на творог, на йогурт на кефир.

Однако и в вопросе употребления кисломолочных продуктов нужно быть аккуратной. У нас же как принято: "О боже, кисломолочка - это же так полезно, я буду каждый день заливаться". Или еще хуже – сидеть на какой-нибудь кефирной диете. Это вообще ужас! Нет, нужно всего в норму."

"Как только ты научишься выделять время на приемы пищи, у тебя отпадет причина постоянно что-то "хомячить" - Анита Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)

Худеем к лету! Как правильно привести себя в форму?

#4 Приучите свой организм к регулярному питанию и начните хотя бы с минимальных физических нагрузок

"Я против строгих диет. Поэтому рекомендую начать принимать как минимум три раза в день нормальную – здоровую – пищу. Как правило, это достаточно сложно сделать. Потому нужно позавтракать, плотно пообедать, чтобы к вечеру можно было легко поужинать, и чувствовать себя хорошо. Можно также сделать перекус на протяжении дня. Как только ты научишься выделять время на приемы пищи, у тебя отпадет причина постоянно что-то "хомячить" – дергать какие-то печеньки, капучинко и т.д.

Что касается тренировок, я бы по началу советовала делать все по минимуму. К примеру, на своей Іnstagram-странице я всегда даю упражнение дня. Зашел, посмотрел, покачал пресс три минуты – можешь быть свободен… А уже через пару недель тебе захочется чего-то большего", - делится советами Анита Луценко.

#5 О проблемных зонах: "Нужно научиться "слушать" свой организм, быть наблюдательной"

Боремся с "проблемными" боками и бедрами! Как подтянуть животики и "облегчить" ноги?

"На тех, у кого есть живот, максимально быстро повлияет именно правильное питание.

А тем, у кого "проблемные ноги", хорошо подойдут различные массажи, растирания щетками, душ Шарко. Необходим приток крови, кислорода к этой зоне, чтобы "вымыть" все то, что там годами накапливалось.

Конечно же, правильное питание и тренировки и для первых, и для вторых одинаково полезны. Не хочу обманывать и говорить, что есть какая-то разница между женщинами "яблоками" и "грушами". Что одни, что вторые похудеют, как только начнут тренироваться и делать все по пунктам."

"Нужно постоянно следить за собой! Пробовать и пробовать" - Анита Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)

И еще немного о проблемных зонах. Как быть с дряблыми руками или толстыми щиколотками?

"Есть различные специфические места отложения жира: на коленях, руках, икрах, у кого-то появляется второй подбородок. С этим я бы также советовала бороться массажами. А еще пробовать различные другие методы и находить свой. К примеру, у кого-то от бега икры сужаются, у кого-то наоборот – увеличиваются.

Поэтому нужно быть наблюдательной. Прислушиваться к своему организму. Вот ты выпила вечером стакан кефира и как тебе: утром чувствуешь тяжесть или наоборот легкость? Нужно постоянно следить за собой! Пробовать и пробовать, пока не найдешь то, что подходит конкретно твоему организму."

"Можно заниматься и при грудном вскармливании" - Анита Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)

О физических нагрузках во время и после родов

#6 "Можно заниматься и во время беременности. Однако комплекс упражнений будет совсем другим. Так как есть некоторые вещи, которые ни в коем случае нельзя делать, будучи беременной".

#7 "Через 6 недель после родов можно приступить к тренировкам, ничего не боясь. До этого момента ни в коем случае не тренироваться, особенно не качать пресс, так как живот останется большим."

#8 "Можно заниматься и при грудном вскармливании. Это миф, что тренировки отрицательно влияют на кормление. Наоборот, когда ты занимаешься, молока прибывает больше."

#9 "Защищать себя от растяжек и потерявшей упругость груди нужно не после, а еще во время беременности! Необходимо пользоваться различными маслами: кокосовым, кунжутным, оливковым. Не допускать растяжек, так как избавиться от них невозможно. Что касается груди, необходимо пользоваться поддерживающим лифом, чтобы не утратить формы. Так как потом невозможно будет накачать грудь какими-то "особенными" упражнениями. К сожалению, такого секрета нет!"

Анита Луценко и Юлия Богдан (фото: STYLER.rbc.ua)

О мотивации: "Главное – не насиловать себя"

#10 "У каждого есть дни, когда не хочется ничего делать, тренироваться. Я за то, чтобы не делать вид, что ты по жизни – Супермен. Потому что суперменов нету – у всех есть критические дни.

Иногда не нужно себя заставлять и насиловать – нужно лечь и отдохнуть. Когда вот совсем не хочется ничего делать, нужно это принять, когда хочется просто полежать, поплакать, посмотреть сериал или выпить бокал шампанского, если тебе плохо."

Лайфхаки от Аниты Луценко и Юлии Богдан

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"Каждое утро рекомендуем делать комплекс сурья-намаскар – проснулась и сделай элементарное движение. Мы рекомендуем держать на протяжении всего дня осанку. Конечно же, следите за плечами – не зажимайтесь, расправляйте их.

Еще один полезный секрет: когда разговариваешь по телефону, стой на одной ноге. Это элементарное занятие, которое поможет укрепить ноги, пресс."

Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: STYLER.rbc.ua)