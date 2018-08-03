Вчені створили протези для рук з можливістю відчувати дотики

Ілюстративне фото (nature.com ncomms)

Вчені розробили нову сенсорну систему

Російські вчені розробили рукавичку з сенсорною системою, яка дозволить людям з протезами відчувати дотики. Про це передають "Известия".

Нова система дозволить людині зрозуміти, з якою силою вона стискає той чи інший предмет.

Технічний комплекс був створений в Далекосхідному федеральному університеті. Науковий консультант проекту, нейрохірург Медичного центру ДВФУ Артур Біктіміров повідомив, що нові протези вже проходять тестування.

"Ми проводили опитування серед користувачів протезів і з'ясували, що їм така розробка необхідна. Ця система дозволяє без інвазивного втручання повернути частину відчуттів", - розповів він.

Як зазначила розробник конструкції системи Поліна Безрукавая, здатність відчувати предмет – це, до всього іншого, питання безпеки, оскільки люди з штучними руками постійно змушені дивитися на предмет і контролювати силу стиснення руки таким чином. "Інакше він може цей предмет упустити, зламати або взагалі не здійснити захоплення", - пояснила вона.

Передбачається, що нові протези будуть доступні в продажу з вересня 2018 року. Вчені хочуть поширювати рукавички через медустанови.

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