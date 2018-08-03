Ученые создали протезы для рук с возможностью чувствовать прикосновения

Иллюстративное фото (nature.com ncomms)

Ученые разработали новую сенсорную систему

Российские ученые разработали перчатку с сенсорной системой, которая позволит людям с протезами ощущать прикосновения. Об этом передают "Известия".

Новая система позволит человеку понять, с какой силой он сжимает тот или другой предмет.

Технический комплекс был создан в Дальневосточном федеральном университете. Научный консультант проекта, нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров сообщил, что новые протезы уже проходят тестирование.

"Мы проводили опрос среди пользователей протезов и выяснили, что им такая разработка необходима. Эта система позволяет без инвазивного вмешательства вернуть часть ощущений",, - рассказал он.

Как отметила разработчик конструкции системы Полина Безрукавая, способность ощущать предмет – это, ко всему прочему, вопрос безопасности, поскольку люди с искусственными руками постоянно вынуждены смотреть на предмет и контролировать силу сжатия руки таким образом. "Иначе он может этот предмет выронить, сломать или вообще не совершить захват", - объяснила она.

Предполагается, что новые протезы будут доступны в продаже с сентября 2018 года. Ученые хотят распространять перчатки через медучреждения.

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