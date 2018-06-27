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В Україні заборонили важливі лікарські препарати

STYLERКраса і здоров'я        27.06.2018 - 14:52
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Препарати не пройшли перевірку на якість

В Україні заборонили два популярних лікарських препарата для дітей, а також два препарата для діабетиків. Відповідні укази опубліковані на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Зокрема, під заборону попали такі лікарські засоби, як "Эспикол бебі" і "Кальцикер".

"Эспикол бебі" - це препарат для симптоматичного лікування порушень з боку травного тракту, пов'язані з накопиченням газів, наприклад, при метеоризмі, при коліках у новонароджених.

"Кальцикер" використовували для лікування і профілактики вітаміну Д при неповноцінних дієтах, порушеннях харчування, а також для профілактики остеопорозу та задоволення організму вітамінами Д і в перший місяць життя дитини.

Ще два препарати, "Глинова" і "Меглифорт", - це препарати для хворих з діабетом другого типу, інсулінонезалежного.

Препарати тимчасово заборонили і причина такої заборони – це анулювання висновку про підтвердження відповідності умов виробництва вимогам.

Держлікслужба зобов'язала всі суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію та використання даного медикаменту, перевірити наявність забороненого препарату, і у разі виявлення вжити заходів для їх вилучення з обороту і подальшого приміщення під карантин.

 

Скріншоти документів (diklz.gov.ua)

До речі, в Україні заборонили популярний препарат від головного болю.

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Теги: здоров'я, лекарства, препарат
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