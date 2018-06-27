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В Украине запретили важные лекарственные препараты

STYLERКрасота и Здоровье        27.06.2018 - 14:52
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Препараты не прошли проверку на качество

В Украине запретили два популярных лекарственных препарата для детей, а также два препарата для диабетиков. Соответствующие указы опубликованы на сайте Державной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В частности, под запрет попали такие детские лекарства, как "Эспикол беби" и "Кальцикер".

"Эспикол беби" - это препарат для симптоматического лечения нарушений со стороны пищеварительного тракта, связанные с накоплением газов, например, при метеоризме, при коликах у новорожденных. 

"Кальцикер" использовали для лечения и профилактики витамина Д при неполноценных диетах, нарушениях питания, а также для профилактики остеопороза и удовлетворения организма витаминами Д и К в первый месяц жизни ребенка.

Еще два препарата, "Глинова" и "Меглифорт", - это препараты для больных с диабетов второго типа, инсулиннезависимого.

Препараты запретили временно и причина такого запрета – это аннулирование заключения о подтверждении соответствия условий производства требованиям.

Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.

 

Скриншоты документов (diklz.gov.ua)

Кстати, в Украине запретили популярный препарат от головной боли.

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Теги: здоровье, лекарства, препарат
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