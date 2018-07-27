Українок попередили про небезпеку нарощування волосся

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Експерт розповіла, кому не можна нарощувати волосся

Дівчата нерідко користуються послугами майстрів і нарощують волосся, щоб швидко збільшити його довжину чи об'єм. Однак така процедура підходить не всім і може спричинити побічні ефекти. Майстер салону краси Тіна Волощенко пояснила українкам, чим небезпечне нарощування волосся. Про це повідомляє ТСН.

Вона зазначила, що виконувати нарощування можна тільки на здорове волосся.

Основні протипоказання:

- підвищена чутливість шкіри;

- вегетосудинна дистонія;

- хіміотерапія;

- вагітність;

- вживання сильнодіючих антибіотиків або гормональних препаратів.

За даними трихологів, наслідками нарощування волосся можуть бути мігрень, алергія та облисіння.

Справа в тому, що волосяна цибулина розрахована на утримання ваги власного волосся. Коли до фолікулу насильно прикріплюють ще пасмо волосся, навантаження збільшується в кілька разів.

Під вагою чужих локонів волосяний фолікул витягується, а кровоносні судини, які живлять цибулину, деформуються, стоншуються, в результаті чого порушуються обмінні процеси. Надалі, залежно від типу волосся, воно або обламується біля коріння, або випадає разом з цибулиною.

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