Украинок предупредили об опасности наращивания волос

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Эксперт рассказала, кому нельзя наращивать волосы

Девушки нередко пользуются услугами мастеров и наращивают волосы, чтобы быстро увеличить их длину или объем. Однако такая процедура подходит не всем и может повлечь за собой побочные эффекты. Мастер салона красоты Тина Волощенко объяснила украинкам, чем опасно наращивание волос. Об этом сообщает ТСН.

Она отметила, что выполнять наращивание можно только на здоровые волосы.

Основные противопоказания:

- повышенная чувствительность кожи;

- вегетососудистая дистония;

- химиотерапия;

- беременность;

- употребление сильнодействующих антибиотиков или гормональных препаратов.

По данным трихологов, последствиями наращивания волос могут быть мигрень, аллергия и облысение.

Дело в том, что волосяная луковица рассчитана на удержание веса собственного волоса. Когда к фолликулу насильно прикрепляют еще прядь волос, нагрузка увеличивается в несколько раз.

Под весом чужих локонов волосяной фолликул вытягивается, а кровеносные сосуды, которые питают луковицу, деформируются, истончаются, в результате чего нарушаются обменные процессы. В дальнейшем, в зависимости от типа волос, они либо обламываются у корней, либо выпадают вместе с луковицей.

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