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"Це просто унікальний продукт": дієтолог розвіяла міф про шкоду яєць

STYLERКраса і здоров'я        20.06.2018 - 12:12
Фото: Разговоры о вреде яиц оказались неправдой (pixabay.com)
Фото: Разговоры о вреде яиц оказались неправдой (pixabay.com)

Яйця – дуже корисний продукт, каже Оксана Скиталінська

Ті, хто хоче харчуватись із користю для здоров'я, часто можуть уникати яйця. Мовляв, у них містяться речовини, які нібито підвищують рівень "поганого" холестерину у крові. Але це лише міф, бо насправді наука це давно спростувала.

Про це у коментарі для Styler нагадує відома українська лікар-дієтолог і спеціаліст із анти-ейдж харчування Оксана Скиталінська. Все якраз навпаки, бо яйця – надзвичайно корисний продукт, каже вона.

Фото: Дієтолог Оксана Скиталінська (facebook.com/O.Skytalinska)

"Яйця ніяким чином не впливають на холестерин у крові. Підвищують рівень холестерину легковуглеводневі продукти. Це хліб, це надмірна кількість каш, солодощі.  А от яйця – це унікальний і дуже цінний продукт. По-перше, у них розвивається життя, у них є всі амінокислоти у дуже хорошому співвідношенні для здоров'я людини. Там є і велика кількість лецетину у жовтку. Також – фосфоліпіди. Тобто все те, що йде на побудову і відновлення мембран клітин. А наші клітини складаються з ліпідів, з фосфоліпідів. З віком мембрани клітин старішають, фосфоліпідів нам не вистачає, всі клітини, незалежно якого органу, втрачають свою функцію", - пояснює Оксана Скиталінська.

Чи можуть яйця замінити м'ясо?

Оксана Скиталінська каже: за своїм амінокислотним складом яйця цілком можуть замінити м'ясо.

"Єдине – м'ясо людині також потрібне, бо воно є джерелом гемового заліза. Воно дуже корисне молодим жінкам, декілька разів на тиждень. А яйця треба намагатися вживати часто. Вони – низькокалорійні", - додає лікар.

Фото: "Яйця – унікальний і дуже цінний продукт. У них є всі амінокислоти у дуже хорошому співвідношенні для здоров'я людини" - Оксана Скиталінська (pixabay.com)

Тому яйця – це дуже й дуже корисний продукт. Його, не вагаючись, можна і треба давати дітям.

Корисні для мозку, зору, для печінки

"У яйці  - дуже багато антиоксидантів, вітаміну D, вітаміну А, фосфоліпідів. Дуже благотворно яйця впливають на печінку, відновлюючи її клітини. І якщо нам нав’язують такий препарат як Ессенціале, то нам треба кілька разів подумати і не купити його, тому що абсолютно ті самі речовини нам дають яйця", - радить Оксана Скиталінська.

Яйця однозначно треба вживати, каже лікар-дієтолог.

"Якщо ми будемо вживати яйця щодня, у нас буде добре працювати мозок, ми не будемо набирати вагу, у нас буде хороший зір. Яйця, особливо нам'яко і особливо дітям, треба давати щодня", - звертає увагу Оксана Скиталінська.

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Теги: еда, питание
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