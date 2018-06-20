"Это просто уникальный продукт": диетолог развеяла миф о вреде яиц

Яйца – очень полезный продукт, говорит Оксана Скиталинская

Те, кто хочет питаться с пользой для здоровья, часто могут избегать яйца. Мол, в них содержатся вещества, которые якобы повышают уровень "плохого" холестерина в крови. Но это лишь миф, ведь на самом деле наука это давно опровергла.

Об этом в комментарии для Styler напоминает известный украинский врач-диетолог и специалист по анти-эйдж питанию Оксана Скиталинская.

Все как раз наоборот, потому что яйца – чрезвычайно полезный продукт, говорит она.

Фото: Диетолог Оксана Скиталинская (facebook.com/O.Skytalinska)

"Яйца никаким образом не влияют на холестерин в крови. Повышают уровень холестерина легкоуглеводные продукты. Это хлеб, это чрезмерное количество каш, сладости. А вот яйца – это уникальный и очень ценный продукт. Во-первых, в них развивается жизнь, в них есть все аминокислоты в очень хорошем соотношении для здоровья человека. Там есть и большое количество лецитина в желтке. Также – фосфолипиды. То есть все то, что идет на построение и восстановление мембран клеток. А наши клетки состоят из липидов, фосфолипидов. С возрастом мембраны клеток становятся старше, фосфолипидов нам не хватает, все клетки, независимо какого органа, теряют свою функцию", - объясняет Оксана Скиталинская.

Могут ли яйца заменить мясо?

Оксана Скиталинская говорит: по своему аминокислотному составу яйца вполне могут заменить мясо.

"Единственное – мясо человеку необходимо, ведь оно является источником гемового железа. Оно очень полезно молодым женщинам, несколько раз в неделю. А яйца надо стараться употреблять часто. Они – низкокалорийные", - добавляет врач.

Фото: "Яйца – уникальный и очень ценный продукт. В них есть все аминокислоты в очень хорошем соотношении для здоровья человека" - Оксана Скиталинская (pixabay.com)

Поэтому яйца – это очень и очень полезный продукт. Его, не колеблясь, можно и нужно давать детям.

Полезны для мозга, зрения, для печени

"В яйце - очень много антиоксидантов, витамина D, витамина А, фосфолипидов. Очень яйца благотворно влияют на печень, восстанавливая ее клетки. И если нам навязывают такой препарат как Эссенциале, то нам надо несколько раз подумать и не купить его, потому что абсолютно те же вещества нам дают яйца", - советует Оксана Скиталинская.

Яйца однозначно надо употреблять, говорит врач-диетолог.

"Если мы будем употреблять яйца каждый день, у нас будет хорошо работать мозг, мы не будем набирать вес, у нас будет хорошее зрение. Яйца, особенно жидкие и особенно детям, надо давать ежедневно", - обращает внимание Оксана Скиталинская.

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