Смачний тірамісу за 20 хвилин: безпечний рецепт без сирих яєць

Якщо ви хочете поласувати популярним італійським десертом тірамісу, але боїтеся за своє здоров'я через сирі яйця - не переживайте, адже його можна приготувати і без них. Для цього вам знадобиться всього 20 хвилин.
Рецептом поділилася фуд-блогер Anny Cooking.
Інгредієнти на форму:
~24-26 шт савоярді
300 мл міцної кави
50 мл амаретто/бейлісу/рому
300 мл холодних вершків 33%
500 г холодного маскарпоне
100 г цукрової пудри
какао для посипки
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Приготування:
Заварюємо каву, змішуємо з алкоголем, залишаємо вистигати.
Збиваємо до м‘яких піків дуже холодні вершки, додаємо пудру, холодний маскарпоне, збиваємо до однорідності.
40% крему (менше половини) перекладаємо в кондитерський мішок, якщо хочете робити пімпочки зверху.
Викладаємо в форму перший шар савоярді, змочених в каві, викладаємо майже весь крем, що залишився в мисці. Зверху на крем викладаємо ще шар савоярді, змазуємо кремом, і зверху кондитерським мішком викладаємо пімпочки з крему.
Кладемо торт в холодильник (найкраще на ніч), мінімум на 4-5 годин (він так добре триматиме форму), для подачі посипаємо какао.