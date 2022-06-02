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Смачний тірамісу за 20 хвилин: безпечний рецепт без сирих яєць

Рецепт тірамісу (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо ви хочете поласувати популярним італійським десертом тірамісу, але боїтеся за своє здоров'я через сирі яйця - не переживайте, адже його можна приготувати і без них. Для цього вам знадобиться всього 20 хвилин.

Рецептом поділилася фуд-блогер Anny Cooking.

Інгредієнти на форму:

  • ~24-26 шт савоярді
  • 300 мл міцної кави
  • 50 мл амаретто/бейлісу/рому
  • 300 мл холодних вершків 33%
  • 500 г холодного маскарпоне
  • 100 г цукрової пудри
  • какао для посипки


Приготування:

  • Заварюємо каву, змішуємо з алкоголем, залишаємо вистигати.
  • Збиваємо до м‘яких піків дуже холодні вершки, додаємо пудру, холодний маскарпоне, збиваємо до однорідності.
  • 40% крему (менше половини) перекладаємо в кондитерський мішок, якщо хочете робити пімпочки зверху.
  • Викладаємо в форму перший шар савоярді, змочених в каві, викладаємо майже весь крем, що залишився в мисці. Зверху на крем викладаємо ще шар савоярді, змазуємо кремом, і зверху кондитерським мішком викладаємо пімпочки з крему.
  • Кладемо торт в холодильник (найкраще на ніч), мінімум на 4-5 годин (він так добре триматиме форму), для подачі посипаємо какао.

Раніше ми писали, як приготувати справжні галицькі пляцки. Цей десерт - найпопулярніший на Заході України.

Також повідомлялося, як приготувати смачний десерт без випічки з молока і сметани.

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