Вкусный тирамису за 20 минут: безопасный рецепт без сырых яиц

Если вы хотите полакомиться популярным итальянским десертом тирамису, но боитесь за свое здоровье из-за сырых яиц - не переживайте, ведь его можно приготовить и без них. Для этого вам понадобится всего 20 минут.
Рецептом поделилась фуд-блогер Anny Cooking.
Ингредиенты на форму:
~24-26 шт савоярди
300 мл крепкого кофе
50 мл амаретто/бейлиса/рома
300 мл холодных сливок 33%
500 г холодного маскарпоне
100 г сахарной пудры
какао для посыпки
⠀
Приготовление:
Завариваем кофе, смешиваем с алкоголем, оставляем остывать.
Взбиваем до мягких пиков очень холодные сливки, добавляем пудру, холодный маскарпоне, взбиваем до однородности.
40% крема (меньше половины) перекладываем в кондитерский мешок, если хотите делать пимпочки сверху.
Выкладываем в форму первый слой савоярди, смоченных в кофе, выкладываем почти весь крем, что остался в миске. Сверху на крем выкладываем еще слой савоярди, смазываем кремом, и сверху кондитерским мешком выкладываем пимпочки из крема.
Кладем торт в холодильник (лучше всего на ночь), минимум на 4-5 часов (он так хорошо будет держать форму), для подачи посыпаем какао.