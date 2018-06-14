За $50 тисяч: Бабченко розповів, як його намагалися "купити" російські журналісти

Вони випрошували у колеги інтерв'ю

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, як телеканал НТВ пропонував йому велику суму за інтерв'ю. Про це про написав на своїй сторінці в Facebook і опублікував скріншот повідомлення колег.

Скріншот (facebook.com/babchenkoa)

Так, журналісти звернулися до Аркадія Бабченко з проханням про 10-хвилинному інтерв'ю. Вони спробували дороговорітся про знижку, щоб не платити $50 тис.

"НТВ прорізалося. Знижку просять. З "ліберального виродка" я відразу став "Шановний Аркадій Аркадійович". НТВ. Пішли на*уй. Надобраніч", - написав Аркадій Бабченко.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Раніше Бабченко іронічно відповів Кремлю з приводу інсценування вбивства.

"Глава держави вважає, що необхідно думати про забезпечення безпеки журналістів. За його словами, журналісти не повинні відчувати на собі "будь-який тиск", їм необхідно забезпечити" безумовне право на свою професійну діяльність, забезпечити доступ громадян до вільної інформації і до обміну цією інформацією", - процитував Бабченко.

Коротко про головне за 14 червня