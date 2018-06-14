За $50 тысяч: Бабченко рассказал, как его пытались "купить" российские журналисты

Они выпрашивали у коллеги интервью

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, как телеканал НТВ предлагал ему крупную сумму за интервью. Об этом о написал на своей странице в Facebook и опубликовал скриншот сообщения коллег.

Скриншот (facebook.com/babchenkoa)

Так, журналисты обратились к Аркадию Бабченко с просьбой о 10-минутном интервью. Они попытались дороговорится о скидке, чтобы не платить $50 тыс.

"НТВ прорезалось. Скидку просят. Из "либерального ублюдка" я сразу стал "Уважаемый Аркадий Аркадьевич". НТВ. Пошли на*уй. Спокойной ночи", - написал Аркадий Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Ранее Бабченко иронично ответил Кремлю по поводу инсценировки убийства.

"Глава государства считает, что необходимо думать об обеспечении безопасности журналистов. По его словам, журналисты не должны чувствовать на себе "какое бы то ни было давление", им необходимо обеспечить "безусловное право на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", – процитировал Бабченко.

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