Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

За $50 тысяч: Бабченко рассказал, как его пытались "купить" российские журналисты

STYLERLIFE        14.06.2018 - 18:55
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Они выпрашивали у коллеги интервью

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, как телеканал НТВ предлагал ему крупную сумму за интервью. Об этом о написал на своей странице в Facebook и опубликовал скриншот сообщения коллег.

Скриншот (facebook.com/babchenkoa)

Так, журналисты обратились к Аркадию Бабченко с просьбой о 10-минутном интервью. Они попытались дороговорится о скидке, чтобы не платить $50 тыс.

"НТВ прорезалось. Скидку просят. Из "либерального ублюдка" я сразу стал "Уважаемый Аркадий Аркадьевич". НТВ. Пошли на*уй. Спокойной ночи", - написал Аркадий Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Ранее Бабченко иронично ответил Кремлю по поводу инсценировки убийства.

"Глава государства считает, что необходимо думать об обеспечении безопасности журналистов. По его словам, журналисты не должны чувствовать на себе "какое бы то ни было давление", им необходимо обеспечить "безусловное право на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", – процитировал Бабченко.

Коротко о главном за 14 июня

"По Гуглу": Бабченко рассказал, как составили "расстрельный список" "ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
Теги: Аркадий Бабченко
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь