"У меня сегодня девять дней": Бабченко иронично ответил Кремлю по поводу инсценировки убийства

Журналист потроллил президента РФ

Российский журналист Аркадий Бабченко едко ответил Владимиру Птуину по поводу инсценировки своего убийства. Соответствующий пост он написал в Facebook.

"Глава государства считает, что необходимо думать об обеспечении безопасности журналистов. По его словам, журналисты не должны чувствовать на себе "какое бы то ни было давление", им необходимо обеспечить "безусловное право на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", – процитировал Бабченко.

Журналист добавил, что надеется, ситуация больше не повторится.

"Как же замечательно в России. Оказывается, мне была обеспечена безопасность, я не чувствовал на себе никакого давления, у меня было право на профессиональную деятельность. Даже не знаю, чего вдруг я беженцем стал. Тут я, сидя со сломанной жизнью в бункере под охраной, хотел написать знаменитое слово, начинающееся на букву "Х", и заканчивающееся на букву "о", но жена сказала: "Дай мне спокойно пожить, у тебя еще родня в России". От избытка безопасности, наверное. Вот таким вот будет мой тебе ответ, Чемберлен. У меня сегодня девять дней, между прочим. С праздничком", – подытожил Бабченко.

Ранее известный комик из США высмеял инсценировку убийства Бабченко.

"Давайте теперь перейдем к Украине. Или как называет ее Путин - "бонус к России", - сказал Оливер. Далее в программе кратко рассказали историю с инсценировкой смерти Бабченко.

"Бабченко действительно инсценировал свою смерть, чтобы обмануть группу наемных убийц! Это похоже не на новость, а детективный триллер "Твоему папе понравится эта книга", - сказал ведущий.

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