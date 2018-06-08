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"У мене сьогодні дев'ять днів": Бабченко іронічно відповів Кремля з приводу інсценування вбивства

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:03
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Журналіст потроллил президента РФ

Російський журналіст Аркадій Бабченко їдко відповів Володимиру Птуину з приводу інсценування свого вбивства. Відповідний пост він написав у Facebook.

"Глава держави вважає, що необхідно думати про забезпечення безпеки журналістів. За його словами, журналісти не повинні відчувати на собі "яке б то не було тиск", їм необхідно забезпечити безумовне право на свою професійну діяльність, забезпечити доступ громадян до вільної інформації і обміну цією інформацією", – процитував Бабченко.

Журналіст додав, що сподівається, ситуація більше не повториться.

"Як же чудово в Росії. Виявляється, мені була забезпечена безпека, я не відчував на собі ніякого тиску, у мене було право на професійну діяльність. Навіть не знаю, чого раптом я став біженцем. Тут я, сидячи зі зламаною життям в бункері під охороною, хотів написати знамените слово, що починається на букву "Х" і закінчується на букву "о", але дружина сказала: "Дай мені спокійно пожити, у тебе ще рідня в Росії". Від надлишку безпеки, напевно. Ось таким от буде мій тобі відповідь, Чемберлен. У мене сьогодні дев'ять днів, між іншим. Зі святом", – підсумував Бабченко.

Раніше відомий комік з США висміяв інсценування вбивства Бабченко.

"Давайте тепер перейдемо до України. Або як називає її Путін - "бонус до Росії", - сказав Олівер. Далі в програмі коротко розповіли історію з інсценуванням смерті Бабченко.

"Бабченко дійсно інсценував свою смерть, щоб обдурити групу найманих убивць! Це схоже не на новину, а детективний трилер "Твоєму татові сподобається ця книга", - сказав ведучий.

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