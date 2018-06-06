"Круче было бы на Карибах": известный комик из США высмеял инсценировку убийства Бабченко (видео)

Американский телеведущий иронизировал над спецоперацией СБУ

Инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, подготовленная в рамках спецоперации СБУ, стала темой выпуска ироничной программы "Last Week Tonight" американского телеведущего Джона Оливера.

"Давайте теперь перейдем к Украине. Или как называет ее Путин - "бонус к России", - сказал Оливер. Далее в программе кратко рассказали историю с инсценировкой смерти Бабченко.

"Бабченко действительно инсценировал свою смерть, чтобы обмануть группу наемных убийц! Это похоже не на новость, а детективный триллер "Твоему папе понравится эта книга", - сказал ведущий.

"Его облили кровью, как он говорит, свиной. Вызвали "скорую", которая констатировала смерть. Отвезли в морг. И он там смотрел видео о собственном убийстве. Это объективно круто. Но еще круче было бы, если бы он пил где-то коктейли на Карибах вместе с Тупаком Шакуром", - сказал Оливер.

"Коллеги Бабченко были, конечно, поражены пресс-конференцией. Приятно видеть офис, где люди любят коллег. Обычно, если в офисе узнают, что умерший сотрудник жив, они просто тихо поливают его дерьмом во внутреннем чате… Их реакцию можно понять. Думаю, первое, что сказал апостол Павел воскресшему Иисусу: "Очень смешно, говнюк!" – сказал ведущий.

"Теперь он должен принести жене цветы. Может не платить за них - надерет со своей могилы", - сыронизировал Оливер.

"Кто может быть уверен теперь, действительно ли Бабченко женат. Или это он же, только в женской одежде и с другим паспортом. И в этом проблема!" – отметил он.

Далее Оливер напомнил, что "обманув смерть", Бабченко сказал, что "будет жить, пока не станцует на могиле Путина".

"Хочется верить, что это правда, Бабс (Бабченко – ред.), но я не был бы таким определенным. Если ты сфальсифицировал смерть, это не значит, что ты получил иммунитет от других покушений. И что самое главное. Я действительно удивлюсь, если Путин кончит в могиле. Потому что когда он умрет ... лет через 400 .... то его тело разлетится стаей из сотни летучих мышей в ночном небе. И это факт", - сказал Оливер.

Видео: John Oliver - Babchenko's Death (YouTube/consumer)

Напомним, знаменитого рэпера Тупака Шакура застрелили 13 сентября 1996 года. Фанаты исполнителя часто говорят: "Тупак Шакур жив" (как "Цой жив"). Поклонники рэпера приводят доказательства, что его смерть была инсценирована (отсутствие свидетелей, слишком быстрая кремация трупа, отсутствие экспертизы).

Ранее Бабченко рассказал, как составили "расстрельный список".

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