"По Гуглу": Бабченко рассказал, как составили "расстрельный список"

Журналист считает, что для этого пользовались поисковой системой

При составлении "расстрельного списка" ,в который попали 47 журналистов и блогеров, пользовались поисковой системой Google. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил российский журналист Аркадий Бабченко.

"Хотите, я вам скажу, как составлялся этот список? По Гуглу. "Пивоварник (подозреваемый в организации покушения на Бабченко Вячеслав Пивоварник - ред.), на вот тебе лям баксов, грохни пяток журналюг в Украине". "Да без проблем. Окей, Гугл, кто там у бандер, что пишет". А вы тут на полном серьезе обсуждаете, как связать ту фамилию с этой", – написал он.

Бабченко отметил, что он не знает, настоящий ли это список.

"Все, что я знаю про список, это то, что сначала были названы только две фамилии. А остальные стали известны потом, в результате проведенной операции", – сказал он.

Бабченко предполагает, что спецслужбы РФ не стали придумывать сложную схему в данном случае.

"Если вы думаете, что в ФСБ сидят одни штирлицы, основная задача которых не создать видимость работы и не доложить наверх об успехах ради звездочек, должностей и премий, как они раскрывают террористическую сеть Аль-Каиды, посадив десять таджикских дворников, или какой урон они наносят НАТО, убивая агентов Госдепа, а на деле шлепнув самых заметных и потому первых попавшихся в Гугле журналистов – то не думаю, что это так. С идиотами и показухой там все в порядке", – подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Напомним, как журналисты прокомментировали свое присутствие в "расстрельном списке".

"Уважаемое СБУ, я тут молоденькой притворяюсь, а теперь из-за вашей утечки все знают мой возраст. Шо за неподобство!" – пошутила Алена Яхно.

"На первом месте в списке мертвецов, как в классном списке". Иосиф Бродский. А что еще тут, кроме шуток и стихов, остается?" – отметил Айдер Муждабаев.

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