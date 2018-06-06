"По Гуглу": Бабченко розповів, як склали "розстрільний список"

Журналіст вважає, що для цього користувалися пошуковою системою

При складанні "розстрільного списку" ,в який потрапили 47 журналістів і блогерів, користувалися пошуковою системою Google. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив російський журналіст Аркадій Бабченко.

"Хочете, я вам скажу, як складався цей список? По Гуглу. "Пивоварник (підозрюваний в організації замаху на Бабченко В'ячеслав Пивоварник - ред.), на ось тобі лям баксів, грохни п'ят журналюг в Україні". "Та без проблем. Окей, Гугл, хто там у бандер, що пише". А ви тут на повному серйозі обговорюєте, як зв'язати ту прізвище з цією", – написав він.

Бабченко зазначив, що він не знає, чи справжній це список.

"Все, що я знаю про список, це те, що спочатку були названі лише два прізвища. А решта стали відомі потім, в результаті проведеної операції", – сказав він.

Бабченко припускає, що спецслужби РФ не стали придумувати складну схему в даному випадку.

"Якщо ви думаєте, що у ФСБ сидять одні штирлицы, основне завдання яких не створити видимість роботи і не доповісти нагору про успіхи заради зірочок, посад і премій, як вони розкривають терористичну мережу Аль-Каїди, посадивши десять таджицьких двірників, або якої шкоди вони завдають НАТО, вбиваючи агентів Держдепу, а на ділі ляснувши найпомітніших і тому перших-ліпших в Гуглі журналістів – то не думаю, що це так З ідіотами і показухою там все в порядку", – підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Нагадаємо, як журналісти прокоментували свою присутність в "розстрільному списку".

"Шановне СБУ, я тут молоденькою вдаю, а тепер із-за вашої витоку всі знають мій вік. Шо за неподобство!" – пожартувала Алена Яхно.

"На першому місці в списку мерців, як у класному списку". Йосип Бродський. А що ще тут, крім жартів і віршів, залишається?" – зазначив Айдер Муждабаєв.

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