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"Нас 47 млн": журналисты прокомментировали свое присутствие в "расстрельном списке"

STYLERLIFE        06.06.2018 - 10:04
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В нем находится 47 имен

Журналисты отреагировали на свои имена в "расстрельном списке" СБУ, который был обнародован накануне. В нем находятся имена 47 журналистов и блогеров, которым может грозить опасность.

"Думаю что это фейк составленный в режиме запары. Очень похоже на корявую СБУшную руку", – написал Денис Мацола.

Скриншот поста (facebook.com/Денис Мацола)

Скриншот поста (facebook.com/tdanylenko)

"Уважаемое СБУ, я тут молоденькой притворяюсь, а теперь из-за вашей утечки все знают мой возраст. Шо за неподобство!" – пошутила Алена Яхно.

Скриншот поста (facebook.com/Alyona Yakhno)

"На первом месте в списке мертвецов, как в классном списке". Иосиф Бродский. А что еще тут, кроме шуток и стихов, остается?" – отметил Айдер Муждабаев.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"Нас в списке 47 млн", – написал Роман Скрыпин.

Скриншот поста (facebook.com/skrypin)

"Продам или сдам в долгосрочную аренду место в "списке 47". Хорошее расположение, хорошие соседи, охрана", - пошутил Сергей Иванов.

Скриншот поста (facebook.com/applecrysis)

Журналист Матвей Ганапольский сказал в комментарии Reuters, что не видит смысла прятаться за рубежом от россиян, которые могут попытаться его убить. По его словам, бегство за границу не спасет.

Ранее Сергей Гришин прокомментировал свое присутствие в "расстрельных списках".

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Теги: СБУ, журналисты
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