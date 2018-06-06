"Нас 47 млн": журналісти прокоментували свою присутність в "розстрільному списку"

В ньому знаходиться 47 імен
Журналісти відреагували на свої імена в "розстрільному списку" СБУ, який був оприлюднений напередодні. У ньому знаходяться імена журналістів і 47 блогерів, яким може загрожувати небезпека.
"Думаю, що це фейк складений в режимі запару. Дуже схоже на кострубату СБУшну руку", – написав Денис Мацола.
Скріншот поста (facebook.com/Денис Мацола)
Скріншот поста (facebook.com/tdanylenko)
"Шановне СБУ, я тут молоденьку вдаю, а тепер через ваш витік всі знають мій вік. Шо за неподобство!" – пожартувала Алена Яхно.
Скріншот поста (facebook.com/Alyona Yakhno)
"На першому місці в списку мерців, як у класному списку". Йосип Бродський. А що ще тут, крім жартів і віршів, залишається?" – зазначив Айдер Муждабаєв.
Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)
"Нас у списку 47 млн", – написав Роман Скрипін.
Скріншот поста (facebook.com/skrypin)
"Продам або здам в довгострокову оренду місце в списку 47". Гарне розташування, хороші сусіди, охорона", - пожартував Сергій Іванов.
Скріншот поста (facebook.com/applecrysis)
Журналіст Матвій Ганапольський сказав у коментарі Reuters, що не бачить сенсу ховатися за кордоном від росіян, які можуть спробувати його вбити. За його словами, втеча за кордон не врятує.
Раніше Сергій Гришин прокоментував свою присутність в "розстрільних списках".
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