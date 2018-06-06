"Нас 47 млн": журналісти прокоментували свою присутність в "розстрільному списку"

В ньому знаходиться 47 імен

Журналісти відреагували на свої імена в "розстрільному списку" СБУ, який був оприлюднений напередодні. У ньому знаходяться імена журналістів і 47 блогерів, яким може загрожувати небезпека.

"Думаю, що це фейк складений в режимі запару. Дуже схоже на кострубату СБУшну руку", – написав Денис Мацола.

Скріншот поста (facebook.com/Денис Мацола)

Скріншот поста (facebook.com/tdanylenko)

"Шановне СБУ, я тут молоденьку вдаю, а тепер через ваш витік всі знають мій вік. Шо за неподобство!" – пожартувала Алена Яхно.

Скріншот поста (facebook.com/Alyona Yakhno)

"На першому місці в списку мерців, як у класному списку". Йосип Бродський. А що ще тут, крім жартів і віршів, залишається?" – зазначив Айдер Муждабаєв.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"Нас у списку 47 млн", – написав Роман Скрипін.

Скріншот поста (facebook.com/skrypin)

"Продам або здам в довгострокову оренду місце в списку 47". Гарне розташування, хороші сусіди, охорона", - пожартував Сергій Іванов.

Скріншот поста (facebook.com/applecrysis)

Журналіст Матвій Ганапольський сказав у коментарі Reuters, що не бачить сенсу ховатися за кордоном від росіян, які можуть спробувати його вбити. За його словами, втеча за кордон не врятує.

Раніше Сергій Гришин прокоментував свою присутність в "розстрільних списках".

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