"Еще одна загадка": Сергей Гришин прокомментировал свое присутствие в "расстрельных списках"

Сложно представить, как могут развиваться события, если станет известно, что список – не настоящий, считает журналист

Во вторник 5 июня издание "Страна" опубликовало так называемый "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров, на жизнь которых может быть совершено покушение. Источник издания в СБУ утверждает, что эти списки Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман якобы получил список от Вячеслава Пивоварника. Именно Пивоварника Герман обвинил в финансировании терроризма в Украине на деньги от некоего "фонда Путина".

Одним из журналистов, которые были в списке, оказался заместитель главного редактора РБК-Украина Сергей Гришин. Самому журналисту о его присутствии в списке стало известно еще несколько дней до этого.

Styler попросил Сергея рассказать об этом более детально.

"В пятницу 1 июня мне позвонили из СБУ. Собеседник представился сотрудником службы безопасности Украины. "На 17.00 сегодня приходите к нам". На часах было 15.00, у меня могли быть какие-то дела. А тут – через два часа уже надо было быть у них. Мне отвечали: "Нет, вы не поняли, в 17.00 с вами хочет поговорить глава службы Василий Грицак", - вспоминает Сергей Гришин.

По словам журналиста, он сначала подумал, что его зовут на брифинг или встречу off records (не под запись).

"Но оказалось, что это встреча иного характера. До самой встречи мне рекомендовали о ней никому не рассказывать. Я приехал в СБУ. Возле здания встретил Виталия Портникова, Айдера Муждабаева, Юрия Макарова и других людей. Нас встретил Грицак. С ним также был начальник следственного управления СБУ Григорий Остафийчук", - продолжает он.

На встрече также были более десяти оперативников, которые занимаются этим делом, генпрокурор Юрий Луценко и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Журналистам объявили, что инсценировка "убийства" Аркадия Бабченко была "не просто так", а с целью раскрытия целой цепочки событий. Всех присутствующих предупредили, что им грозит опасность: кому-то в большей степени, кому-то – в меньшей.

"Чтобы убедить нас в серьезности происходящего, нам предложили посмотреть видео с некоторыми деталями происходящих вокруг этого дела событий. Перед просмотром видео нас попросили подписать соглашение о неразглашении тайны следствия. Подписали все. Нам давали слушать аудио переговоров, показывали слайды, фото. После этого провели допрос свидетелей. Следователь сообщил мне, что я пребываю в статусе свидетеля в некоем "большом деле Бабченко". Всем предложили охрану. По словам Князева, нам ее готовы были предоставить сразу же. Был вариант не постоянного нахождения охранников с нами, а "слежения", а также - охраны жилья. Кто-то взял охрану, кто-то отказался от нее. Некоторые участники встречи даже не стали давать показания, а сразу ушли. В то же время мне показалось, что как минимум половина присутствующих отнеслась ко всему происходящему очень серьезно", - продолжает он.

Через несколько дней список дополнился еще несколькими фамилиями.

"Для меня дополнение списка – это еще одна загадка. Интересно, почему не всех из списка нам в пятницу показывали", - говорит журналист.

По его мнению, вся эта ситуация - негативна со всех сторон.

"Если этот список каким-то образом является правдивым, и если действительно в России есть заинтересованные в убийстве всех этих людей – скажем прямо, это очень плохо. Если этот список – нереальный, если его здесь кто-то придумал и теперь разыгрывает эту всю ерунду, и нам об этом на полном серьезе говорит генпрокурор и начальник полиции, то все тоже очень плохо. Считаю, что мы как журналисты и наше общество как страна при любом сценарии в данном случае теряем. Сложно представить, что может быть, если станет известно, что список – не настоящий. Здесь ведь задействованы первые лица государства. Я даже боюсь представить, как будет развиваться ситуация в таком случае", - говорит Сергей Гришин.

Ранее появились детали о подозреваемом в организации покушения на Аркадия Бабченко.