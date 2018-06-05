"Ще одна загадка": Сергій Гришин прокоментував свою присутність у "розстрільних списках"

Складно уявити, як можуть розвиватися події, якщо стане відомо, що список – не справжній, вважає журналіст

У вівторок 5 червня видання "Страна" опубліковало так званий "розстрільний список" із 47 журналістів і блогерів, на життя яких може бути скоєно замах. Джерело видання в СБУ стверджує, що ці списки Борис Герман нібито передав своєму "куратору Дмитру" у контррозвідці ще 21 травня 2018 року. Сам Герман нібито отримав список від В'ячеслава Пивоварника. Саме Пивоварника звинуватив Герман у фінансуванні тероризму в Україні на гроші від якогось "фонду Путіна".

Одним із журналістів, які були в списку, виявився заступник головного редактора РБК-Україна Сергій Грішин. Самому журналісту про його присутність у списку стало відомо ще кілька днів до цього.

Styler попросив Сергія розповісти про це більш детально.

"У п'ятницю 1 червня мені зателефонували з СБУ. Співрозмовник представився співробітником служби безпеки України. "На 17.00 сьогодні приходьте до нас". На годиннику було 15.00, у мене могли бути якісь справи. А тут – через дві години вже треба було бути у них. Мені відповідали: "Ні, ви не зрозуміли, о 17.00 з вами хоче поговорити голова служби Василь Грицак", - згадує Сергій Гришин.

За словами журналіста, він спочатку подумав, що його звуть брифінг або зустріч off records (не під запис).

"Але виявилося, що це зустріч іншого характеру. До самої зустрічі мені рекомендували про неї нікому не розповідати. Я приїхав в СБУ. Біля будівлі зустрів Віталія Портникова, Айдера Муждабаева, Юрія Макарова та інших людей. Нас зустрів Грицак. З ним також був начальник слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук", - продовжує він.

На зустрічі також були більше десяти оперативників, які займаються цією справою, генпрокурор Юрій Луценко і голова Національної поліції України Сергій Князєв. Журналістам оголосили, що інсценування "вбивства" Аркадія Бабченко було "не просто так", а з метою розкриття цілої ланцюжка подій. Всіх присутніх попередили, що їм загрожує небезпека: комусь більшою мірою, комусь – меншою.

"Щоб переконати нас у серйозності того, що відбувається, нам запропонували подивитися відео з деякими деталями подій, які відбуваються навколо цієї справи. Перед переглядом відео нас попросили підписати угоду про нерозголошення таємниці слідства. Підписали всі. Нам давали слухати аудіо переговорів, показували слайди, фото. Після цього провели допит свідків. Слідчий повідомив мені, що я перебуваю в статусі свідка у "великій справі Бабченко". Всім запропонували охорону. За словами Князєва, нам її готові були надати відразу ж. Був варіант не постійного знаходження охоронців з нами, а "стеження", а також охорони житла. Хтось взяв охорону, хто відмовився від неї. Деякі учасники зустрічі навіть не стали давати показання, а відразу пішли. В той же час мені здалося, що як мінімум половина присутніх поставилася до всього, що відбувається, дуже серйозно", - продовжує він.

Через кілька днів список доповнився ще кількома прізвищами.

"Для мене доповнення списку – це ще одна загадка. Цікаво, чому не всіх зі списку нам у п'ятницю показували", - каже журналіст.

На його думку, вся ця ситуація - негативнаа зі всіх боків.

"Якщо цей список якимось чином є правдивим, і якщо дійсно в Росії є зацікавлені у вбивстві всіх цих людей – скажімо прямо, це дуже погано. Якщо цей список – нереальний, якщо його тут хтось придумав і тепер розігрує цю всю фігню, і нам про це на повному серйозі говорить генпрокурор і начальник поліції, то все теж дуже погано. Вважаю, що ми як журналісти та наше суспільство як країна при будь-якому сценарії в даному випадку втрачаємо. Складно уявити, що може бути, якщо стане відомо, що список – не справжній. Адже тут задіяні перші особи держави. Я навіть боюся уявити, як буде розвиватися ситуація в такому випадку", - говорить Сергій Гришин.

Раніше з'явилися подробиці про підозрюваного в організації замаху на Аркадія Бабченко.