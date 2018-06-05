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Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров

STYLERLIFE        05.06.2018 - 14:05
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

СБУ считает, что им грозит опасность

Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров, на жизнь которых может быть совершено покушение. Его опубликовала "Страна".

Источник издания в службе безопасности утверждает, что данные списки Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам же он получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина".

Фото: "Расстрельній список" (strana.ua)

В числе журналистов, которые попали в список, оказались Айдер Муждабаев, Отар Доженко, Денис Казанский, Роман Скрыпин, Виталий Портников, Матвей Ганапольский, Алена Притула, Юрий Макаров и заместитель главного редактора, руководитель новостного блока "РБК-Украина" Сергей Гришин.

Ранее известный журналист пригрозил киллерам адом из-за Бабченко.

"Короче, если что, — добро пожаловать в ад", - предупредил журналист.

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Теги: СБУ, журналисты
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