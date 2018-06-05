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З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів

STYLERLIFE        05.06.2018 - 14:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

СБУ вважає, що їм загрожує небезпека

З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів і блогерів, на життя яких може бути скоєно замах. Його опублікувала "Страна".

Джерело видання в службі безпеки стверджує, що дані списки Борис Герман нібито передав своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня 2018 року. Сам же він отримав їх від В'ячеслава Пивоварника, якого раніше звинуватив у фінансуванні тероризму на території України на гроші якогось "фонду Путіна".

Фото: "Расстрельній список" (strana.ua)

В числі журналістів, які потрапили до списку, виявилися Айдер Муждабаєв, Отар Доженко, Денис Казанський, Роман Скрипін, Віталій Портников, Матвій Ганапольський, Олена Притула, Юрій Макаров та заступник головного редактора, керівник новинного блоку "РБК-Україна" Сергій Гришин.

Раніше відомий журналіст пригрозив кілерам пеклом через Бабченко.

"Коротше, якщо що, — ласкаво просимо в пекло", - попередив журналіст.

Термінова новина за 4 червня

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Теги: СБУ, журналисты
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