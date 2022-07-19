10 речей, які дуже втрачають у вартості відразу після того, як ви їх купили

Комп’ютери

Комп’ютер - це інструмент, а не інвестиція. Він втрачає 2% своєї вартості на тиждень. Однією з головних причин цього знецінення - застарілість технологій, адже постійно виходить щось нове.

Технологічний прогрес та деталі стають дешевшими, а розробники створюють програмне забезпечення, призначене для роботи на потужніших системах. Перш ніж ви це зрозумієте, ваш блискучий ПК втратить в ціні ледь не 50%!

При цьому, ноутбуки зберігають більшу цінність, ніж настільні комп’ютери. Однак, звісно, десятирічний ноутбук буде коштувати ду-у-уже мало.

Ремонт старого комп'ютера (фото: Freepik)

Телефони

Експерти підрахували, що iPhone втрачає близько 17% вартості протягом першого року після покупки, а телефони на Android - близько 33%.

Через чотири роки "яблучний смартфон" втрачає приблизно 66% своєї вартості, а Android - приблизно 81%. Після цього, по суті, вони практично нічого не варті.

Ремонт старого телефону (фото: Freepik)

Іграшки

Зазвичай люди не хочуть купувати вживані іграшки для своїх дітей, тому цілком зрозуміло, що вони різко знецінюються.

Звісно, якщо ви зберігаєте будь-які іграшки в оригінальній упаковці, а потім через багато років хочете продати, то ціна лише виросте. Деякі вінтажні іграшки можуть навіть коштувати як автомобіль середнього класу!

Але спробувати визначити, які предмети колекціонування з часом зростуть у ціні, а які ні, - це неймовірно складна задача.

Старі іграшки (фото: Freepik)

Піаніно

Нові піаніно дуже дорогі. Але старі часто не варті нічого. Доходить навіть до того, що власник громіздкого музичного інструменту платить тому, хто згодиться забрати піаніно.

Тому якщо ви шукаєте фортепіано, то зайдіть на умовний OLX: скоріш за все, інструмент достанеться вам безкоштовно.

Гра на піаніно (фото: Freepik)

Гаджети

Планшети, монітори, динаміки, зовнішні жорсткі диски та більшість інших маленьких гаджетів втрачають цінність протягом першого року користування.

Розумні годинники втрачають близько 41% своєї вартості в перший рік, а навушники втрачають приблизно 44%.

Девальвація зростає з кожним роком, поки врешті-решт більшість із цих речей не опиняться на смітнику або у якості раритетних експонатів у ящику на горищі...

Електронні компоненти (фото: Freepik)

Ювелірні прикраси

Можна подумати, що ювелірні прикраси з діамантами з часом збережуть свою цінність або навіть зростуть у ціні. Але ні.

Обручки з діамантами та інші прикраси з діамантами втрачають до 80% своєї вартості, коли ви їх перепродаєте, особливо якщо ви купували їх у роздріб, де націнка може досягати 200%.

Висока ціна на діаманти є продуктом суворого контролю ринку та ефективної реклами, а не рідкості чи корисності - діаманти майже ніколи не використовуються у короткостроковій інвестиції.

Ювелірна прикраса (фото: Freepik)

Ігрові приставки

Іноді старовинні ігрові картриджі продаються за шалені гроші, але здебільшого відеоігри втрачають більшу частину своєї вартості щойно ви виходите з магазину.

За статистикою, лише 7 із 40 найбільш популярних відеоігор за останній 21 рік коштують так само або більше, ніж вони коштували з початку.

Винятком служать ігри Nintendo, які зберігають більшу цінність, ніж ігри інших виробників.

Ігровий джойстик (фото: Freepik)

Книжки

Книжки надзвичайно знецінюються після покупки. І навряд чи їхня ціна з часом зросте.

Більше того, популярні книги в м’якій обкладинці майже нічого не варті: букіністи на Петрівці зазвичай нічого не дають за них.

Навіть старіші книги навряд чи матимуть велику цінність, якщо тільки це не перші видання у винятковому стані, рідкісні та певним чином важливі.

Старі книжки (фото: Freepik)

Весільні сукні

Сукні в хорошому стані, яким менше трьох років, продаються приблизно за півціни, навіть від відомих дизайнерів.

Причина, чому ці модні сукні користуються популярністю, ймовірно, дуже проста - "мій особливий день у моїй особливій сукні".

Весільна сукня (фото: Freepik)

Авто

Раніше говорили, що новий автомобіль втрачає близько 10% своєї вартості з моменту виїзду з автосалону, чверть своєї вартості - після першого року користування і приблизно 60% своєї вартості за п’ять років.

Але нещодавні ланцюги постачання та інші макроекономічні проблеми призвели до стрімкого зростання вартості автомобілів. Особливо - вживаних.

Автомобільний майданчик (фото: Freepik)