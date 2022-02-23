19-річному студенту ампутували ноги і пальці на руках. Причина - їжа з ресторану китайської кухні

Ім'я потерпілого студента в публікації не називається - він вказується лише як JC. Хлопець захворів після того, як з'їв рис, курку і залишки їжі неназваного китайського ресторану. Блюдо було куплено напередодні ввечері.

Як змінювався стан пацієнта

Після цього у молодої людини розвинулася дифузний біль в животі і нудота, були множинні епізоди блювоти. Потім з'явилися озноб, загальна слабкість, прогресуюче погіршення дифузних міалгій, біль у грудях, задишка, головний біль, ригідність потиличних м'язів і нечіткість зору. На шкірі з'явилися "фіолетові" плями.

Студента, який проживає в районі Нової Англії, відвіз до лікарні невідкладної допомоги друг, у якого той гостював 5 днів, для обстеження.

Як розповів хлопець, який разом з JC вживав ту саму страву на винос, його самого після їжі вирвало тільки один раз, але потім стан покращився й інших проблем не було.

Після прибуття в лікарню лікарі студент виглядав "блідим, стривоженим і помірно пригніченим", але нормально орієнтувався і правильно відповідав на питання.

Температура становила 37,4 градуса, пульс - 147 ударів на хвилину, артеріальний тиск 154/124 мм рт.ст., частота дихання 24 вдиху на хвилину, сатурація кисню 97%. Слизові оболонки порожнини рота були сухими, легкі чисті, без хрипів. Шкіра була теплою і сухою, була покрита плямами.

Згодом була зафіксована швидко прогресуюча ретикулярна висипка.

Що діагностували лікарі

Медики виявили, що пацієнт знаходиться в стані шоку і страждає від поліорганної недостатності. Лікарі діагностували у JC сепсис - крайню реакцію організму на інфекцію, викликану менінгококовою інфекцією.

Далі стан студента стрімко погіршувався, його перевозили в інші клініки.

Менінгококова інфекція викликається бактеріями та часто поширюється через слину або повітряно-крапельні виділення при кашлі або чханні.

Тісний контакт, проживання в одному будинку або спільне користування посудом, їжею або напоями також можуть поширювати цей мікроб.

У 19-річного студента менінгококова інфекція призвела до відмови печінки і згортання крові. У нього також розвинулася гангрена, коли тканина в організмі відмирає через інфекцію або відсутність кровотоку.

У лікарні пацієнт розповів, що підробляє в ресторані, викурює дві пачки сигарет на тиждень і щодня курить марихуану. Алергії на медичні препарати у нього не було. Приїхавши в гості до друга він відвідав пляж на березі океану і сходив на концерт. З хворими, додав хлопець, він не контактував.

Повідомляється, що хірургам довелося ампутувати обидві ноги і 10 пальців на руках JC, пацієнт отримав антибіотики та, як вказується в публікації, повністю одужав.

Сам інцидент стався наприкінці минулого року, але нещодавно про випадок записав відео блогер Chubbyemu, після чого про ситуацію зі студентом активно заговорили в мережі, а ролик став "вірусним".

Як міг захворіти хлопець після їжі

Згідно з повідомленням організації WebMD, бактерії можуть швидко рости при кімнатній температурі, тому важливо зберігати всі залишки в холодильнику або морозильній камері.

Так і залишилося нез'ясованим, як JC зберігав залишки їжі з китайського фастфуду до того, як він їх з'їв.

"Ви не можете побачити, відчути запах або спробувати на смак бактерії, які можуть викликати у вас захворювання. Щоб захиститися від харчового отруєння, викидайте продукти через 3-4 дні в холодильнику або переміщуйте їх в морозильну камеру", - йдеться в повідомленні.

Фахівці також зазначили, що хоча заморожування може уповільнити ріст бактерій - воно не вбиває їх, важливо правильно розігрівати розморожені залишки перед вживанням.

Також були опубліковані фото (18+) пацієнта з лікарні.

Попереджаємо, кадри нижче можуть вас шокувати!

При надходженні в лікарню у пацієнта була швидко розвивається дифузна ретикулярна пурпурний висип на обличчі, грудях і животі, руках і ногах (фото: nejm.org)