19-летнему студенту ампутировали ноги и пальцы на руках. Причина - еда из ресторана китайской кухни

Имя пострадавшего студента в публикации не называется - он указывается лишь как JC. Парень заболел после того, как съел рис, курицу и остатки еды неназванного китайского ресторана. Блюдо было куплено накануне вечером.

Как менялось состояние пациента

После этого у молодого человека развилась диффузная боль в животе и тошнота, были множественные эпизоды рвоты. Затем появились озноб, общая слабость, прогрессирующее ухудшение диффузных миалгий, боль в груди, одышка, головная боль, ригидность затылочных мышц и нечеткость зрения. На коже появились "фиолетовые" пятна.

Студента, который проживает в районе Новой Англии, отвез в больницу неотложной помощи друг, у которого тот гостил 5 дней, для обследования.

Как рассказал парень, который вместе с JC употреблял то самое блюдо на вынос, его самого после еды вырвало только один раз, но затем состояние улучшилось и других проблем не было.

По прибытии в больницу студент выглядел "бледным, встревоженным и умеренно подавленным", но нормально ориентировался и правильно отвечал на вопросы.

Температура составляла 37,4 градусов, пульс - 147 ударов в минуту, артериальное давление 154/124 мм рт.ст., частота дыхания 24 вдоха в минуту, сатурация кислорода 97%. Слизистые оболочки полости рта были сухими, легкие чистые, без хрипов. Кожа была теплой и сухой, была покрыта пятнами.

Позже была зафиксирована быстро прогрессирующая ретикулярная сыпь.

Что диагностировали врачи

Медики обнаружили, что пациент находится в состоянии шока и страдает от полиорганной недостаточности. Врачи диагностировали у JC сепсис - крайнюю реакцию организма на инфекцию, вызванную менингококковой инфекцией.

Далее состояние студента стремительно ухудшалось, его перевозили в другие клиники.

Менингококковая инфекция вызывается бактериями и часто распространяется через слюну или воздушно-капельные выделения при кашле или чихании.

Тесный контакт, проживание в одном доме или совместное пользование посудой, едой или напитками также могут распространять этот микроб.

У 19-летнего студента менингококковая инфекция привела к отказу печени и свертыванию крови. У него также развилась гангрена, когда ткань в организме отмирает из-за инфекции или отсутствия кровотока.

В больнице пациент рассказал, что подрабатывает в ресторане, выкуривает две пачки сигарет в неделю и ежедневно курит марихуану. Алергии на медицинские препараты у него не было. Приехав в гости к другу он посетил пляж на берегу океана и сходил на концерт. С больными, добавил парень, он не контактировал.

Сообщается, что хирургам пришлось ампутировать обе ноги и 10 пальцев на руках JC, пациент получил антибиотики и, как указывается в публикации, полностью выздоровел.

Сам инцидент произошел в конце прошлого года, но недавно о случае записал видео блогер Chubbyemu, после чего о ситуации со студентом активно заговорили в сети, а ролик стал "вирусным".

Как мог заболеть парень после еды

Согласно сообщению организации WebMD, бактерии могут быстро расти при комнатной температуре, поэтому важно хранить все остатки в холодильнике или морозильной камере.

Так и осталось невыясненным, как JC хранил остатки еды из китайского фастфуда до того, как он их съел.

"Вы не можете увидеть, почувствовать запах или попробовать на вкус бактерии, которые могут вызвать у вас заболевание. Чтобы защититься от пищевого отравления, выбрасывайте продукты через 3-4 дня в холодильнике или перемещайте их в морозильную камеру", - говорится в сообщении.

Специалисты также отметили, что хотя замораживание может замедлить рост бактерий - оно не убивает их, важно правильно разогревать размороженные остатки перед употреблением.

Также были опубликованы фото (18+) пациента из больницы.

Предупреждаем, кадры ниже могут вас шокировать!

При поступлении в больницу у пациента была быстро развивающаяся диффузная ретикулярная пурпурная сыпь на лице, груди и животе, руках и ногах (фото: nejm.org)