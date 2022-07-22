RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

22 липня: яке церковне свято відзначаємо, що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У православному календарі 22 липня відзначається день пам'яті священномучеників Панкратія і Кирила. Тоді ж в народі святкується Чорничний день або Ягідник.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Згідно з переказами, Панкратій жив за часів Ісуса Христа і був родом з Антіохії. Його батько був близький з учнями Спасителя. Після смерті батьків Панкратій залишив мирське життя і став відлюдником в понтійських горах. Багато років він провів у печері в молитвах і глибокому духовному роздумі. Там він зустрів апостола Петра, який забрав його з собою в Антіохію, а потім в Кілікію.

Разом з апостолом Павлом Панкратія висвятили в єпископи Тавроменії на Сицилії. Протягом місяця святитель Панкратій побудував в Тавроменії храм, де здійснював богослужіння і трудився над християнською освітою народу. Число віруючих росло з кожним днем, і практично всі жителі Тавроменії і сусідніх міст за час його єпископства прийняли християнство.

Багато років Панкратій стояв на чолі громади, поки на нього не напали язичники і не забили до смерті камінням. Мощі Панкратія покояться в розташованому в Римі храмі, названим ім'ям священномученика.

Святий Кирило жив у III столітті за імператора Діоклетіана і його співправителя Максиміліана. Це був час жорстоких гонінь і переслідувань християн. Кирило теж піддався гонінням за свою віру. Від нього вимагали зречення від Христа, але він чинив опір і за це був кинутий в темницю. Після довгих тортур його веліли спалити.

Звичаї цього дня

Селяни на Русі в кінці липня зазвичай збирали перший урожай огірків. Вважалося, що найперший зірваний огірок повинен з'їсти наймолодший член сім'ї, щоб наступний рік був врожайним.

Крім того, в цей день предки зазвичай відправлялися збирати чорницю. Якщо цієї ягоди в лісі багато, значить взимку будуть справжні тріскучі морози, вважалося на Русі. Якщо ж, навпаки, чорниця до 22 липня ще не встигла, чекали холодної осені. З чорниці варили варення на зиму, пекли з нею пироги.

Головні прикмети дня

  • До 22 липня чорниця не встигла — буде холодна осінь.
  • Тьмяний місяць - дощі зарядять до кінця липня.
  • Зірки світять яскраво - буде гроза.
  • Багато чорниці вродило - зима буде морозною.
  • Риба стрибає над водою - до дощу.
  • Павук плете павутину поруч з житлом — розпогодиться.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не варто працювати і починати нові справи — вони не зададуться.
  • Не можна відмовляти в допомозі іншим людям — не отримаєш потім підмоги, коли сам опинишся в біді.
  • Рік буде невдалим, якщо 22 липня лихословити.
  • Лаятися з рідними.

Іменини сьогодні святкують Кирило і Панкратій.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати і свята в православному календарі.

А також перед цим ми писали, за що треба молитися кожен день цього місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні