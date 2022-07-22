22 липня: яке церковне свято відзначаємо, що не можна робити в цей день

Згідно з переказами, Панкратій жив за часів Ісуса Христа і був родом з Антіохії. Його батько був близький з учнями Спасителя. Після смерті батьків Панкратій залишив мирське життя і став відлюдником в понтійських горах. Багато років він провів у печері в молитвах і глибокому духовному роздумі. Там він зустрів апостола Петра, який забрав його з собою в Антіохію, а потім в Кілікію.

Разом з апостолом Павлом Панкратія висвятили в єпископи Тавроменії на Сицилії. Протягом місяця святитель Панкратій побудував в Тавроменії храм, де здійснював богослужіння і трудився над християнською освітою народу. Число віруючих росло з кожним днем, і практично всі жителі Тавроменії і сусідніх міст за час його єпископства прийняли християнство.

Багато років Панкратій стояв на чолі громади, поки на нього не напали язичники і не забили до смерті камінням. Мощі Панкратія покояться в розташованому в Римі храмі, названим ім'ям священномученика.

Святий Кирило жив у III столітті за імператора Діоклетіана і його співправителя Максиміліана. Це був час жорстоких гонінь і переслідувань християн. Кирило теж піддався гонінням за свою віру. Від нього вимагали зречення від Христа, але він чинив опір і за це був кинутий в темницю. Після довгих тортур його веліли спалити.

Звичаї цього дня

Селяни на Русі в кінці липня зазвичай збирали перший урожай огірків. Вважалося, що найперший зірваний огірок повинен з'їсти наймолодший член сім'ї, щоб наступний рік був врожайним.

Крім того, в цей день предки зазвичай відправлялися збирати чорницю. Якщо цієї ягоди в лісі багато, значить взимку будуть справжні тріскучі морози, вважалося на Русі. Якщо ж, навпаки, чорниця до 22 липня ще не встигла, чекали холодної осені. З чорниці варили варення на зиму, пекли з нею пироги.

Головні прикмети дня

До 22 липня чорниця не встигла — буде холодна осінь.

Тьмяний місяць - дощі зарядять до кінця липня.

Зірки світять яскраво - буде гроза.

Багато чорниці вродило - зима буде морозною.

Риба стрибає над водою - до дощу.

Павук плете павутину поруч з житлом — розпогодиться.

Що не можна робити в цей день

У цей день не варто працювати і починати нові справи — вони не зададуться.

Не можна відмовляти в допомозі іншим людям — не отримаєш потім підмоги, коли сам опинишся в біді.

Рік буде невдалим, якщо 22 липня лихословити.

Лаятися з рідними.

Іменини сьогодні святкують Кирило і Панкратій.