22 июля: какой церковный праздник отмечаем, что нельзя делать в этот день

Согласно преданиям, Панкратий жил во времена Иисуса Христа и был родом из Антиохии. Его отец был близок с учениками Спасителя. После кончины родителей Панкратий оставил мирскую жизнь и стал отшельником в Понтийских горах. Много лет он провел в пещере в молитвах и глубоком духовном размышлении. Там он встретил апостола Петра, который забрал его с собой в Антиохию, а затем в Киликию.

Вместе с апостолом Павлом Панкратия рукоположили в епископы Тавромении на Сицилии. В течение месяца святитель Панкратий построил в Тавромении храм, где совершал богослужения и трудился над христианским просвещением народа. Число верующих росло с каждым днем, и практически все жители Тавромении и соседних городов за время его епископства приняли христианство.

Много лет Панкратий стоял во главе общины, пока на него не напали язычники и не забили до смерти камнями. Мощи Панкратия покоятся в расположенном в Риме храме, названным именем священномученика.

Святой Кирилл жил в III веке при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимилиане. Это было время жестоких гонений и преследований христиан. Кирилл тоже подвергся гонениям за свою веру. От него требовали отречения от Христа, но он воспротивился и за это был брошен в темницу. После долгих пыток его велели сжечь.

Обычаи этого дня

Крестьяне на Руси в конце июля обычно собирали первый урожай огурцов. Считалось, что самый первый сорванный огурец должен съесть самый младший член семьи, чтобы следующий год был урожайным.

Кроме того, в этот день предки обычно отправлялись собирать чернику. Если этой ягоды в лесу много, значит зимой будут настоящие трескучие морозы, считалось на Руси. Если же, напротив, черника к 22 июля еще не поспела, ждали холодной осени. Из черники варили варенье на зиму, пекли с ней пироги.

Главные приметы дня

К 22 июля черника не поспела — будет холодная осень.

Тусклая луна — дожди зарядят до конца июля.

Звезды светят ярко — будет гроза.

Много черники уродилось — зима будет морозной.

Рыба прыгает над водой — к дождю.

Паук плетет паутину рядом с жилищем — распогодится.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит работать и начинать новые дела — они не зададутся.

Нельзя отказывать в помощи другим людям — не получишь потом подмоги, когда сам окажешься в беде.

Год будет неудачным, если 22 июля сквернословить.

Ругаться с родными.

Именины сегодня празднуют Кирилл и Панкратий.