22 июля: какой церковный праздник отмечаем, что нельзя делать в этот день

В православном календаре 22 июля отмечается день памяти священномучеников Панкратия и Кирилла. Тогда же в народе празднуется Черничный день или Ягодник.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler.
Согласно преданиям, Панкратий жил во времена Иисуса Христа и был родом из Антиохии. Его отец был близок с учениками Спасителя. После кончины родителей Панкратий оставил мирскую жизнь и стал отшельником в Понтийских горах. Много лет он провел в пещере в молитвах и глубоком духовном размышлении. Там он встретил апостола Петра, который забрал его с собой в Антиохию, а затем в Киликию.
Вместе с апостолом Павлом Панкратия рукоположили в епископы Тавромении на Сицилии. В течение месяца святитель Панкратий построил в Тавромении храм, где совершал богослужения и трудился над христианским просвещением народа. Число верующих росло с каждым днем, и практически все жители Тавромении и соседних городов за время его епископства приняли христианство.
Много лет Панкратий стоял во главе общины, пока на него не напали язычники и не забили до смерти камнями. Мощи Панкратия покоятся в расположенном в Риме храме, названным именем священномученика.
Святой Кирилл жил в III веке при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимилиане. Это было время жестоких гонений и преследований христиан. Кирилл тоже подвергся гонениям за свою веру. От него требовали отречения от Христа, но он воспротивился и за это был брошен в темницу. После долгих пыток его велели сжечь.
Крестьяне на Руси в конце июля обычно собирали первый урожай огурцов. Считалось, что самый первый сорванный огурец должен съесть самый младший член семьи, чтобы следующий год был урожайным.
Кроме того, в этот день предки обычно отправлялись собирать чернику. Если этой ягоды в лесу много, значит зимой будут настоящие трескучие морозы, считалось на Руси. Если же, напротив, черника к 22 июля еще не поспела, ждали холодной осени. Из черники варили варенье на зиму, пекли с ней пироги.
Именины сегодня празднуют Кирилл и Панкратий.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, какие в июле особы даты и праздники в православном календаре.
А также перед этим мы писали, за что надо молиться каждый день в этот месяц.