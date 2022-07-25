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25 липня: що можна і не можна сьогодні робити, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

25 липня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

Про головні табу і прикмети в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

До наших днів практично не дійшли точні відомості про життя Прокла та Іларії. Переказ свідчить, що святі жили в I–II століттях під час правління імператора Траяна, який був затятим противником християн.

В один день Прокл був схоплений за сповідання віри в Христа і приведений до злочестивого Траяна, який звелів закувати його в залізо і зрадити на муки ігемону Максиму. Той, у свою чергу, наказав повісити Прокла на дереві, прив'язавши до ніг важкий камінь, і залізними гаками стругати його тіло.

Потім ігемон відправився в місто Каліпт, а Прокла погнали за ним пішки, змушуючи не віддалятися від колісниці. Коли вже значна частина шляху була пройдена, мученик упав на коліна і став голосно молитися Богу, щоб Максим не міг продовжувати шлях, поки не увірує в Христа.

Наші предки вірили, що роса 25 липня має чудотворні властивості. Вранці на Прокла Плакальника прийнято вмивати обличчя, так як вважається, що волога подарує молодість і красу, особливо дівчатам. Якщо ж дівчина була в положенні, то вона могла випити росу, і тоді легко вирішитися від тягаря, а малюк народжувався здоровим і міцним.

Також, за народним повір'ям, умивання росою здатне вилікувати багато хвороб і захистити від пристріту і псування. Від ранкової роси розум прояснюється, зір поліпшується, а безсоння йде.

Народні прикмети цього дня

  • Багато грибів в лісі - до похолодання.
  • Яка погода в цей день - цю ж слід чекати восени.
  • Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.
  • Пожовкле листя вершин дерев-до ранньої осені.
  • Гучне дзижчання бджіл - до спеки.

Що не можна робити в цей день

  • На Прокла Плакальника категорично не можна займатися важкою фізичною працею, щоб не накликати неприємності. За старих часів ніколи не приступали до прибирання, ремонту або шиття.
  • Також 25 липня заборонено лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія, зосереджена в лайливих словах, повернеться в триразовому розмірі.
  • Лайка і плітки в Свято Прокла Плакальника вважалися поганим знаком. Тих, хто затівав сварки в цей день, чекали неминучі біди, випливає з народних прикмет.

25 липня День ангела відзначають: Іван, Андрій, Михайло, Марія, Антон і Вероніка.

Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день в липні 2022.

Також ми повідомляли, яка погода буде в липні 2022 в Україні.

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