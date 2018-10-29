4 тисячі депутатів місцевих рад від Аграрної партії підтримують виборчу реформу

Фото: agroparty.org.ua

У Києві пройшла акції "Віче за виборчу реформу"

Аграрна партія України прийняла активну участь в акції "Віче за виборчу реформу", що відбувалось у місті Києві. Учасники мітингу від Аграрної партії представили позицію майже 4000 депутатів місцевих рад та всіх обласних партійних організації із усіх регіонів України – підтримали ухвалення нового Виборчого кодексу, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

"Це чергове зібрання української громадськості, як нагадування для влади про обіцянку депутатів змінити виборче законодавство і перейти на відкриті списки. Оновлення влади можливе лише завдяки новим обличчям професіоналів та молоді. Тому ми відстоюємо права наших виборців для гідного волевиявлення і відповідального обрання тих, які будуть відстоювати права кожного жителя країни", - зазначив Голова Аграрної партії України Юрій Крутько.

Представники Аграрної партії України переконані, що суспільство уже давно зрозуміло, що мажоритарна система - тупиковий шлях. І всій державі потрібне якісне перезавантаження Верховної Ради України. І саме ухвалення нового Виборчого кодексу, що передбачає проведення парламентських виборів за відкритими партійними списками - можливість змінити нашу країну. Тому, учасники мітингу вимагали прийняття у другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Нагадаємо, раніше в Аграрній партії заявили про наміри взяти активну участь у президентській і парламентській виборчій кампанії 2019 року.