4 тысячи депутатов местных советов от Аграрной партии поддерживают избирательную реформу

Фото: agroparty.org.ua

В Киеве прошла акции "Вече за избирательную реформу"

Аграрная партия Украины приняла активное участие в акции "Вече за избирательную реформу", что происходило в городе Киев. Участники митинга от Аграрной партии представили позицию почти 4000 депутатов местных советов и всех областных партийных организаций из всех регионов Украины – поддержали принятие нового Избирательного кодекса, предусматривающего проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

"Это очередное собрание украинской общественности, как напоминание власти об обещании депутатов изменить избирательное законодательство и перейти на открытые списки. Обновление власти возможно только благодаря новым лицам профессионалов и молодежи. Поэтому мы отстаиваем права наших избирателей для достойного волеизъявления и ответственного избрания тех, которые будут отстаивать права каждого жителя страны", - отметил Председатель Аграрной партии Украины Юрий Крутько.

Представители Аграрной партии Украины убеждены, что общество уже давно поняло, что мажоритарная система - тупиковый путь. И всей стране нужна качественная перезагрузка Верховной Рады Украины. И именно принятие нового Избирательного кодекса, предусматривающего проведение парламентских выборов по открытым партийным спискам - возможность изменить нашу страну. Поэтому, участники митинга требовали принятия во втором чтении проекта Избирательного кодекса украины (№3112-1).

Напомним, ранее в Аграрной партии заявили о намерениях принять активное участие в президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года.