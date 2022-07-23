40-річна Брітні Спірс шокувала фанатів, опублікувавши 11 "оголеньок" за годину (фото)

Що постила співачка

В одному з постів Брітні прикрила груди руками, лежачи на боці на ліжку свого готелю в Лондоні.

На деяких фотографіях, якими поділилася співачка, Брітні лежить на животі і пристрасно дивиться в камеру.

Шанувальники поп-зірки в коментарях дуже занепокоїлися її душевним станом, адже вона нещодавно знову вийшла заміж і повинна була "трохи вгамуватися".

Шанувальники не зрозуміли сенсу

Вірні шанувальники абсолютно не зрозуміли задумки Брітні. Деякі написали, що вона виглядає заплаканою, інші були здивовані, навіщо публікувати 11 нюдових знімків за годину, намагаючись привернути до себе увагу.

Відзначимо, що аудиторія Спірс задоволена велика, майже 48 мільйонів передплатників.

До речі, Брітні ще до нового чоловіка Сема Асгарі влаштовувала переполох в мережі. Вона дуже часто танцювала латиноамериканські танці на камеру, при цьому дуже дивно рухаючись. Багато фанатів ще тоді запідозрили, що з Брітні щось не так.

Брітні Спірс опублікувала для фанатів оголені фото (Instagram)