40-летняя Бритни Спирс шокировала фанатов, опубликовав 11 "обнаженок" в за час (фото)

Что постила певица

В одном из постов Бритни прикрыла грудь руками, лежа на боку на кровати своего отеля в Лондоне.

На некоторых фотографиях, с которыми поделилась певица, Бритни лежит на животе и страстно смотрит в камеру.

Поклонники поп-звезды в комментариях очень обеспокоились ее душевным состоянием, ведь она недавно снова вышла замуж и должна была "немного угомониться".

Поклонники не поняли смысла

Верные поклонники совершенно не поняли задумки Бритни. Некоторые написали, что она выглядит заплаканной, другие были удивлены, зачем публиковать 11 нюдовых снимков за час, пытаясь привлечь к себе внимание.

Отметим, что аудитория Спирс довольна большая, почти 48 миллионов подписчиков.

Кстати, Бритни еще до нового мужа Сэма Асгари устраивала переполох в сети. Она очень часто танцевала латиноамериканские танцы на камеру, при этом очень странно двигаясь. Многие фанаты еще тогда заподозрили, что с Бритни что-то не так.

Бритни Спирс опубликовала для фанатов обнаженные фото (Instagram)