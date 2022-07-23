40-летняя Бритни Спирс шокировала фанатов, опубликовав 11 "обнаженок" в за час (фото)

40-летняя Бритни Спирс ошарашила поклонников после того, как она опубликовала в Instagram 11 обнаженных фото в разных позах.
Певицу хита Toxic можно было увидеть в нескольких позах, на ней были лишь крошечные стринги.
В одном из постов Бритни прикрыла грудь руками, лежа на боку на кровати своего отеля в Лондоне.
На некоторых фотографиях, с которыми поделилась певица, Бритни лежит на животе и страстно смотрит в камеру.
Поклонники поп-звезды в комментариях очень обеспокоились ее душевным состоянием, ведь она недавно снова вышла замуж и должна была "немного угомониться".
Верные поклонники совершенно не поняли задумки Бритни. Некоторые написали, что она выглядит заплаканной, другие были удивлены, зачем публиковать 11 нюдовых снимков за час, пытаясь привлечь к себе внимание.
Отметим, что аудитория Спирс довольна большая, почти 48 миллионов подписчиков.
Кстати, Бритни еще до нового мужа Сэма Асгари устраивала переполох в сети. Она очень часто танцевала латиноамериканские танцы на камеру, при этом очень странно двигаясь. Многие фанаты еще тогда заподозрили, что с Бритни что-то не так.
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