Питання Томосу: 47 нардепів поскаржилися до Конституційного суду (текст документа)

Фото: колаж РБК-Україна

Депутати вважають, що особливе ставлення держави до будь-якої релігії буде порушенням Конституції України

47 народних депутатів звернулися до Конституційного суду із закликом визнати незаконним постанову Верховної Ради про підтримку звернення президента України Петра Порошенка про надання автокефалії Українській православній церкві. Дане подання зареєстровано у прес-службі суду.

Депутати просять визнати схвалену постанову неконституційною.

Більшість із 47 підписантів є членами "Опозиційного блоку". Уповноваженими обрали двох представників цієї політсили - Вадима Новінського та Олександра Долженкова.

Нижче наводиться сам документ:

Фото: Скріншот ccu.gov.ua

На думку нардепів, підтримка постанови "нівелює релігійну свободу і міжконфесійний мир в Україні", а також порушує права і свободи громадян.

Депутати наголосили, що Україна є світською державою та повинна бути нейтральною, безсторонньою до будь-яких різновидів віри. Так, на їх думку, особливе ставлення влади до будь-якої релігії буде порушенням нашої Конституції.

Також нардепи вважають, що сама Українська православна церква не зверталася до Варфоломія і не уповноважувала на це ні главі держави, ні Раду.

Раніше повідомлялося, що з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у нову Українську православну церкву може перейти 2/3 парафій.

Також ми писали про те, що скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука (Андрій В'ячеславович Коваленко) влаштував гучний скандал в аеропорту Запоріжжя.

Нагадаємо, Об'єднавчий Собор за автокефалію УПЦ відбудеться 15 грудня. В цей день єпископи повинні обрати предстоятеля церкви, який пізніше отримає томос від Константинопольського патріарха Варфоломія.