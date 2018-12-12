Вопрос Томоса: 47 нардепов пожаловались в Конституционный суд (текст документа)

Фото: коллаж РБК-Украина

Депутаты считают, что особое отношение государства к любой религии будет нарушением Конституции Украины

47 народных депутатов обратились в Конституционный суд с призывом признать незаконным постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Данное представление зарегистрировано в пресс-службе суда.

Депутаты просят признать принятое постановление неконституционным.

Большинство из 47 подписантов являются членами "Оппозиционного блока". Уполномоченными выбрали двух представителей этой политсилы - Вадима Новинского и Александра Долженкова.

Ниже приводится сам документ:

Фото: Скриншот ccu.gov.ua

По мнению нардепов, поддержка постановления "нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине", а также нарушает права и свободы граждан.

Депутаты подчеркнули, что Украина является светским государством и должна быть нейтральной, беспристрастной к любым разновидностям веры. Так, по их мнению, особое отношение власти к любой религии будет нарушением нашей Конституции.

Также нардепы считают, что сама Украинская православная церковь не обращалась к Варфоломею и не уполномочивала на это ни главу государства, ни Раду.

Ранее сообщалось, что из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в новую Украинскую православную церковь может перейти 2/3 приходов.

Также мы писали о том, что скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Андрей Вячеславович Коваленко) устроил громкий скандал в аэропорту Запорожья.

Напомним, Объединительный Собор по автокефалии УПЦ состоится 15 декабря. В этот день епископы должны избрать предстоятеля церкви, который позже получит томос от Константинопольского патриарха Варфоломея.