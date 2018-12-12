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"Бесовские проявления": митрополит Лука устроил истерику в аэропорту Запорожья

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 15:49
"Бесовские проявления": митрополит Лука устроил истерику в аэропорту Запорожья
Фото: Коллаж РБК-Украина

Причиной скандала стала просьба предоставить личные вещи для осмотра

Скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Андрей Вячеславович Коваленко) устроил громкий скандал в аэропорту Запорожья. Причиной истерики стала просьба предоставить личные вещи для осмотра. Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Горбенко.

"О неадекватном поведении митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ Луки каждый священник знает, как говорится не понаслышке, но простые люди не всегда имеют такое удовольствие лицезреть бесовские проявления "Высокопреосвященнейшего",- говорится в посте.

 

Указано, что Лука возвращался из Стамбула и во время прохождения контроля пограничники попросили осмотреть его личные вещи. Митрополиту такое отношение к себе не понравилось: он начал ругаться и заявил, что пограничники "служат человеку, который предает нашу страну".

"Хотя Лука по специальности врач, но приходит в голову, что архиерею уже самое время навестить коллег психотерапевтов, поскольку с духовной уравновешенностью у него явно не все в порядке", - добавляет журналист. Помимо того, на руке Луки успели заметить дорогие часы.

&quot;Бесовские проявления&quot;: митрополит Лука устроил истерику в аэропорту Запорожья

Напомним, что новую украинскую церковь показали в инфографике.

Мы писали, что УПЦ КП планирует согласовать с представителем Варфоломея все вопросы для успешного Объединительного собора.

А также сообщали, что предстоятель поместной Православной церкви в Украине может получить томос об автокефалии 25 декабря или 6 января. 

Видео: РБК-Украина

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