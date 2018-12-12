"Бісівські прояви": митрополит Лука влаштував істерику в аеропорту Запоріжжя

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Причиною скандалу стало прохання надати особисті речі для огляду

Скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука (Андрій В'ячеславович Коваленко) влаштував гучний скандал в аеропорту Запоріжжя. Причиною істерики стало прохання надати особисті речі для огляду. Про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Горбенко.

"Про неадекватну поведінку митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ Луки кожен священик знає, як кажуть, не з чуток, але прості люди не завжди мають задоволення споглядати бісівські прояви "Високопреосвященнішого",- йдеться в пості.

Зазначено, що Лука повертався зі Стамбула і під час проходження контролю прикордонники попросили оглянути його особисті речі. Митрополиту таке ставлення до себе не сподобалося: він почав лаятися і заявив, що прикордонники "служать людині, яка зраджує нашій країні".

"Хоча Лука за фахом лікар, але приходить в голову, що архієреєві вже саме час відвідати колег психотерапевтів, оскільки з духовної врівноваженістю у нього явно не все в порядку", - додає журналіст. Крім того, на руці Луки встигли помітити дорогий годинник.

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Відео: РБК-Україна