Більше 50% українців опиняться в бідності: плачевний прогноз ЮНІСЕФ

Бідність в Україні зросте до 50%, при цьому в бідності опиниться майже 60% дітей. Таким є один з двох прогнозів ЮНІСЕФ в Україні. В організації вважають, що коронакриза сильно вдарить по економіці нашої країни. Деталі прогнозу – в нашій статті.

Як повідомляється, ЮНІСЕФ склав два прогнози по Україні. За даними організації в Україні до оголошення пандемії рівень бідності становив 27,2%. Експерти припускають, що тепер, у кращому випадку, показник бідності зросте до 43,6%, а в гіршому – до 50,8%. В організації прогнозують, що в бідності опиниться від 51,3% до 58,5% українських дітей, в той час як в докризовий період рівень бідності серед дітей становив 32,9%.

Так, згідно з м'яким сценарієм прогнозу ЮНІСЕФ, кількість українців, які живуть в бідності, збільшиться на 6,3 млн осіб, включаючи 1,4 млн дітей. За більш загрозливим сценарієм бідних стане більше на 9 млн, включаючи 1,8 млн дітей. За гіршим сценарієм Україна за рівнем бідності буде відкинута на 3 роки.

"ЮНІСЕФ підкреслює необхідність розробки короткочасної та довготривалої стратегії соціального захисту. В якості екстреного реагування ЮНІСЕФ пропонує розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам з дітьми. Також необхідно розширювати існуючі програми щодо підтримки сімей, зокрема, збільшити щомісячні виплати допомоги при народженні дитини", - йдеться на сайті представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Варто відзначити, що доповідь ЮНІСЕФ була розкритикована президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави заявив, що у своєму прогнозі ЮНІСЕФ ґрунтується на загальносвітових статистичних даних. Тобто експерти порівнюють доходи з іншими державами. При цьому він підкреслив, що в Україні менше прожитковий мінімум і менша заробітна плата.

Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує глибоку рецесію світової економіки через коронавірус - в результаті кризи до 60 мільйонів людей по всьому світу можуть опинитися в крайній бідності.

До цього ми писали, скільки Україна втратила грошей через карантин, і коли він закінчиться. Експерти також дали прогноз.