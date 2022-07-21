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6 найгірших помилок українців під час роботи на дому, які заважають заробляти більше

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Четвер 21 липня 2022 22:04
6 найгірших помилок українців під час роботи на дому, які заважають заробляти більше Є речі, які потрібно припинити робити під час дистанційної роботи (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Робота на дому стала вже звичною справою в Україні. Від офісів українці почали відмовлятися ще два роки тому, коли почалася пандемія коронавірусу. А коли вже стало можна повертатися в офіси, Росія вирішила вторгнутися на нашу територію і почала проти нас війну.

У роботі на дому є безсумнівно свої плюси, але при цьому є і мінуси. Які помилки роблять працівники на дому - читайте в матеріалі нижче.

Робочий простір не облаштовано

Вам повинно бути зручно на робочому місці. Ліжко і диван - невдале місце для роботи, навіть якщо вам там знаходиться комфортно, і ваша робота стає дуже продуктивною.

Універсального простору для кожної людини немає, але важливо, щоб ваш мозок чітко вловлював сигнал - в цьому місці ви на роботі, а ось на дивані - у вас місце відпочинку.

Необов'язково, щоб приміщення було окремим, нехай це буде хоча б куточок, письмовий стіл або балкон - але вам там повинно бути зручно. Витратити гроші на зручне крісло, стіл, лампу - це інвестиція у ваше здоров'я по суті.

І до речі, якщо ви проводите 8-10 годин на день за комп'ютером, бажано, щоб ваше робоче місце було біля вікна. Так ви отримаєте хороше освітлення, достатньо сонячного світла. І це допоможе вашим очам, знизить ризик депресії, поліпшить настрій, енергію та уважність.

Поганий інтернет і зв'язок

Для роботи вдома у вас повинен бути хороший інтернет, справний ноутбук і технічні можливості для роботи. Якщо ви перед онлайн-конференцією бігаєте по дому і шукаєте навушники, то все встигнуть обговорити без вас.

На вашому комп'ютері повинні бути встановлені всі необхідні програми, а поруч повинні бути навушники з мікрофоном. Перевірте роботу камери.

Важливо, щоб ваш інтернет працював без збою і якщо ви підключені по вай-фай, то роутер теж повинен бути справний.

Невеликі поломки, перешкоди, постійна настройка звуку, відео або програм, і навіть непрацююча мишка або клавіатури можуть вибити вас з робочого ритму надовго.

Робота в піжамі

Думка про роботу в піжамі навіть чимось приємна, правда? Але насправді успішні люди не починають працювати відразу, як прокидаються і не відправляються в офіс прямо в піжамах.

Одягати діловий костюм для роботи вдома, напевно, не обов'язково, але вам потрібно перевести мозок в "робочий стан", а значить гардероб потрібно змінити. Тим більше якщо у вас часто бувають відеоконференції або зустрічі онлайн.

Дослідження показують, що співробітники, незалежно від професії, справляються з поставленими завданнями набагато краще, коли носять одяг з символічним значенням.

Обмеженість простору

Ви працюєте вдома, живете вдома, готуєте їжу вдома, їсте їжу вдома. І часом все це робите одночасно. Не робіть так, це знижує вашу працездатність і вашу ефективність в рази.

Візьміть за правило обідати на кухні, а не біля робочого комп'ютера. І не беріть з собою телефон або планшет.

Знаходьте час, щоб подихати свіжим повітрям, прогулятися в парку. Робіть паузи та в цей час не сидіть біля комп'ютера, а зробіть розминку, порухайтеся.

В офісі ви більше рухаєтеся і спілкуєтеся з людьми, а вдома вашим партнером стає комп'ютер. У вас затікають спина і ноги, ви забуваєте пообідати й часом навіть навички спілкування з живими людьми теж забуваєте.

Доступність 24/7

Якщо ви працюєте вдома, то це не означає, що ви доступні 24/7. У вас повинен бути чіткий графік роботи. І навіть якщо ви фрілансер, то ви повинні самі створити зручний, але стабільний розпорядок дня.

У неробочий час ви не повинні відповідати на електронні листи, стирчати в робочих чатах, брати участь у всіх відеоконференціях і планерках онлайн, якщо це необов'язково.

Якщо у вас немає термінових завдань "на вчора", то після закінчення робочого дня ви повинні закрити комп'ютер і піти до сім'ї, до друзів, на прогулянку, відпочивати або готувати вечерю. Робота понад норму призведе до стану хронічної втоми та недосипу.

Інакше ваш мозок не встигне відпочити й на наступний робочий день ви не зможете виконувати поставлені завдання.

Ви постійно відволікаєтеся

Вдома відволікатися на домашні справи, рідних - набагато легше. Часом, тому що ваші домашні не розуміють, що ви на роботі.

Вам потрібно пояснити батькам, половинкам і дітям, що, коли ви сидите біля комп'ютера, ви не просто сидите - ви працюєте. Тому не можете відкрити двері сусідці, погодувати кота, розв'язувати задачу з алгебри або доглянути за супом на плиті.

Якщо у вас є чітко виділене місце для роботи, намалюйте табличку "Не турбувати!" і вішайте її, коли ви повністю залучені в робочий процес.

Не варто також відповідати на особисті дзвінки під час робочого часу або зависати в соціальних мережах. Досить відволіктися всього на 5-10 хвилин і відновлювати робочий ритм доведеться не менше пів години.

До речі, раніше ми писали про те, яких працівників на дому зараз шукають і скільки платять.

А ще розповідали про те, де у квартирі не варто розміщувати роутер.

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