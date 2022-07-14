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У цих місцях ніколи не розміщуйте роутер: Wi-Fi буде надто повільним

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Четвер 14 липня 2022 10:03
У цих місцях ніколи не розміщуйте роутер: Wi-Fi буде надто повільним Де не можна розташовувати Wi-Fi роутер (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вирішити, де розташувати Wi-Fi роутер, непросте завдання, оскільки це може вплинути на якість і швидкість інтернет-з’єднання. В ідеалі пристрій повинен розташовуватися в центрі кімнати, але він також повинен бути близько до пристроїв, які підключаються.

Про це пише Sante Plusmag.

Якщо Wi-Fi працює надто повільно або якщо раптово зникає з’єднання, це, ймовірно, пов’язано з проблемою радіуса дії роутера. Більшість людей прагнуть поставити його в затишний куточок, за квітковим горщиком або ще гірше в підвалі.

Експерти назвали шість найгірших місць, куди не варто встановлювати бездротовий роутер:

Позаду великих рослин

Ці великі листи рослин часто містять багато води, оскільки їх часто поливають. І саме це заважає правильному поширенню радіохвиль, які випромінює роутер. В результаті дальність передачі та швидкість зменшуються.

У підвалі

Уже на першому поверсі сигнал не завжди такий потужний, як хотілося б.

Роутери випромінюють відносно невелику потужність радіозв’язку вгору. Крім того, стеля часто виконує роль радіогальма. Підвал - точно не найкраще місце.

На металевій полиці

Якщо ваш сигнал Wi-Fi дуже слабкий і непостійний, ймовірно, на нього впливають елементи навколо нього. Металева полиця - один з них. Будь-який металевий корпус роутера значною мірою захищає його антени і тим самим гасить поширення радіосигналу.

Однак метал поглинає радіохвилі і таким чином значно зменшує сигнал. Тому краще тримати роутер подалі від будь-яких металевих предметів.

На підлозі за комп'ютером

Розташований таким чином роутер не видно, але також не видно бездротову мережу. ПК діє як щит, який перешкоджає належному поширенню радіохвиль, так само як металева полиця. У цьому випадку всі інші пристрої, підключені трохи далі, матимуть поганий прийом мережі.

У віддаленому кутку кімнати

Як пояснювалося вище, антени, встановлені в маршрутизаторах, передають хвилі горизонтально та рівномірно в усіх напрямках. Тому, якщо ви встановлюєте рутер в дійсно ізольованому кутку, ви можете забезпечувати оптимальне обслуговування сусідньої вулиці, але не свого будинку.

Біля вікна

Як і підвал, це також одне з найгірших місць у будинку для розміщення роутера. Все тому, що сигнал має тенденцію поширюватися неконтрольовано. Майте на увазі, що сигнал поширюється не лінійно, а віялом.

Таким чином, сигнал, що випромінюється антенами, складається з електромагнітних хвиль, які поширюються в повітрі з певною частотою. Тому просте вікно може викликати перешкоди. Сигнали можуть бути відбиті склом, і хвилі будуть заблоковані. Так само дзеркала не повинні бути поруч з роутером, оскільки вони також є джерелом електромагнітних перешкод.

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