В этих местах никогда не размещайте роутер: Wi-Fi будет слишком медленным

Решить, где расположить Wi-Fi роутер, непростая задача, поскольку это может повлиять на качество и скорость интернет-соединения. В идеале устройство должно располагаться в центре комнаты, но оно также должно быть близко к устройствам, которые подключаются.

Если Wi-Fi работает слишком медленно или если внезапно исчезает соединение, это, вероятно, связано с проблемой радиуса действия роутера. Большинство людей стремятся поставить его в укромный уголок, за цветочным горшком или еще хуже в подвале.

Эксперты назвали шесть худших мест, куда не стоит устанавливать беспроводной роутер:

Позади крупных растений

Эти крупные листья растений содержат много воды, поскольку их часто поливают. И именно это мешает правильному распространению радиоволн, которые излучает роутер. В результате дальность передачи и скорость уменьшаются.

В подвале

Уже на первом этаже сигнал не всегда такой мощный, как хотелось бы.

Роутеры излучают относительно небольшую мощность радиосвязи вверх. Кроме того, потолок часто выполняет роль радіогальма. Подвал - точно не лучшее место.

На металлической полке

Если ваш сигнал Wi-Fi очень слабый и непостоянный, вероятно, на него влияют элементы вокруг него. Металлическая полка - один из них. Любой металлический корпус роутера в значительной мере защищает его антенны и тем самым гасит распространение радиосигнала.

Однако металл поглощает радиоволны и таким образом значительно уменьшает сигнал. Поэтому лучше держать роутер подальше от любых металлических предметов.

На полу за компьютером

Расположенный таким образом, роутер не виден, но также не видна беспроводная сеть. ПК действует как щит, который препятствует надлежащему распространению радиоволн, так же как металлическая полка. В этом случае все остальные устройства, подключенные немного дальше, будут иметь плохой прием сети.

В отдаленном углу комнаты

Как объяснялось выше, антенны, установленные в маршрутизаторах, передают волны горизонтально и равномерно по всем направлениям. Поэтому, если вы устанавливаете роутер в действительно изолированном углу, вы можете обеспечивать оптимальное обслуживание соседней улицы, но не своего дома.

У окна

Как и подвал, это также одно из худших мест в доме для размещения роутера. Все потому, что сигнал имеет тенденцию распространяться неконтролируемо. Имейте в виду, что сигнал распространяется не линейно, а веером.

Таким образом, сигнал, излучаемый антеннами, состоит из электромагнитных волн, которые распространяются в воздухе с определенной частотой. Поэтому простое окно может вызвать помехи. Сигналы могут быть отражены стеклом, и волны будут заблокированы. Так же зеркала не должны быть рядом с роутером, поскольку они также являются источником электромагнитных помех.