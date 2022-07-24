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6-місячне немовля померло після жарознижувального: лікар зі Львова зробила застереження

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Неділя 24 липня 2022 10:09
6-місячне немовля померло після жарознижувального: лікар зі Львова зробила застереження Фото: В Україні дитина померла після прийому знеболювального (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Шестимісячна дитина захворіла й померла після прийому жарознижувального Нурофен. Їй діагностували токсичний епідермальний некроліз або синдром Лайєлла.

Про це розповіла паталогоанатом зі Льова Вікторія П'єц.

"Патологоанатомічний випадок. Дитина 6 місяців, захворювання почалося після вживання Нурофену у сиропі", - пише лікар.

Причини розвитку синдрому Лайєлла

Найбільше вивчена - медикаментозна, тобто у зв'язку з застосуванням лікарських препаратів (сульфаніламідів, антибіотиків, протисудомних ліків, ацетилсаліцилової кислоти, знеболюючих, протизапальних і протитуберкульозних засобів).

Найбільш часто розвиток синдрому обумовлено одночасним прийомом декількох препаратів.

Тобто речовина з'єднується з білками епідермальної клітини, і тоді імунна система сприймає ці клітини як ворога і знищує клітини свого ж організму.

Друга причина - алергічна реакція на інфекційного агента.

Третя - ідіопатична, тобто не з'ясована.

Четверта - комбінована, тобто поєднуються й інфекційний агент, і вплив лікарських засобів.

Симптоми хвороби

  • Підвищення температури тіла до 38-40 градусів
  • Слабість, головний біль
  • На різних ділянках тіла з'являються плями, а згодом булли - бульбашки з прозорим вмістом (як опіки) при пошкодженні їх залишаються виразки.
  • Зміни у слизовій оболонці - тріщини, виразки та кровотечі.

Хвороба - смертельно небезпечна

Від синдрому Лаєлла можна померти. Це пов'язано з ураженням слизових оболонок, а вони є і у носоглотці, і бронхах, і в шлунково-кишковому тракті і у сечостатевій системі.

Можливе приєднання інфекції при пошкодженій шкірі.

Найбільше смертельних ускладнень у дітей, та людей з імунодефіцитами, літніх людей.

Як лікують синдром

Лікування - виклично у стаціонарі. Чим швидше його почнуть, тим кращий прогноз.

"Ніколи не займайтеся самолікуванням!" - попередила лікар.

Щоб уникнути розвитку страшної хвороби, пийте ліки тільки за призначенням, суворо дотримуйтесь вказаних дозувань і повідомляйте лікарю про побічні реакції.

Не можна одночасно приймати більше п'яти різних препаратів.

Раніше лікар рознесла дорогі розрекламовані препарати, які масово виписують в поліклініках.

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