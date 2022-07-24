6-месячный младенец умер после жаропонижающего: врач из Львова сделала предупреждение
Шестимесячный ребенок заболел и умер после приема жаропонижающего Нурофен. Ему диагностировали токсический эпидермальный некролиз или синдром Лайелла.
Об этом рассказала паталогоанатом из Лева Виктория Пьец.
"Патологоанатомический случай. Ребенок 6 месяцев, заболевание началось после употребления Нурофена в сиропе", - пишет врач.
Причины развития синдрома Лайелла
Больше всего изученная - медикаментозная, то есть в связи с применением лекарственных препаратов (сульфаниламидов, антибиотиков, противосудорожных лекарств, ацетилсалициловой кислоты, обезболивающих, противовоспалительных и противотуберкулезных средств).
Наиболее часто развитие синдрома обусловлено одновременным приемом нескольких препаратов.
То есть вещество соединяется с белками эпидермальной клетки, и тогда иммунная система воспринимает эти клетки как врага и уничтожает клетки своего же организма.
Вторая причина - аллергическая реакция на инфекционного агента.
Третья - идиопатическая, то есть не выясненная.
Четвертая - комбинированная, то есть сочетаются и инфекционный агент, и влияние лекарственных средств.
Симптомы болезни
- Повышение температуры тела до 38-40 градусов
- Слабость, головная боль
- На разных участках тела появляются пятна, а впоследствии буллы - пузырьки с прозрачным содержимым (как ожоги) при повреждении их остаются язвы.
- Изменения в слизистой оболочке - трещины, язвы и кровотечения.
Болезнь - смертельно опасная
От синдрома Лаелла можно умереть. Это связано с поражением слизистых оболочек, а они есть и в носоглотке и бронхах, и в желудочно-кишечном тракте и в мочеполовой системе.
Возможно присоединение инфекции при поврежденной коже.
Больше всего смертельных осложнений у детей и людей с иммунодефицитами, пожилых людей.
Как лечат синдром
Лечение - исключительно в стационаре. Чем быстрее его начнут, тем лучше прогноз.
"Никогда не занимайтесь самолечением!" - предупредила врач.
Чтобы избежать развития страшной болезни, пейте лекарства только по назначению, строго придерживайтесь указанных дозировок и сообщайте врачу о побочных реакциях.
Нельзя одновременно принимать более пяти различных препаратов.
Раньше врач разнесла дорогие разрекламированные препараты, которые массово выписывают в поликлиниках.
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