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Врач разнесла дорогие лекарства, которые массово выписывают в поликлиниках

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Понедельник 18 июля 2022 14:45
Врач разнесла дорогие лекарства, которые массово выписывают в поликлиниках Коллаж РБК-Украина: Врач разнесла дорогие разрекламированные препараты
Автор: Светлана Мащенко

Когда вам выписывают антибиотики, большинство врачей советуют, чтобы "не сорвать желудок", принимать параллельно пробиотики. Но нужно ли это на самом деле?

Об этом рассказала врач из Львова Виктория Пьец.

"Пробиотики выписывают и врачи (не все есть доказательные, и часть имеет процент с продажи)", - отметила медик.

Почему кишечнику не помогут чудо-таблетки

Доктор говорит, что кишечник человека - это не одна ровная труба. И слизистая оболочка отличается в разных отделах.

"Живем мы не одни в этом многометровом доме (кишках). С нами живут миллиарды микроорганизмов (наш микробиом). Он уникальный, у всех разный.

Более того, в разных отделах кишечника разные микроорганизмы живут. У них разные задачи, если все живут в мире и согласии, то все хорошо, если нет - будут проблемы (как и у людей)", - рассказывает врач.

Учитывая огромное количество микробиома, мы не можем один вид выселить, другой подселить.

Желательно, вообще туда не вмешиваться, если ничего не беспокоит.

"Поверьте, нормальное, сбалансированное питание (клетчатка, овощи, фрукты и т. д.) помогут микроорганизмам жить и беречь слизистую от воспаления", - добавила Виктория.

Как антибиотик работает вместе с пробиотиками

Если лекарства правильные, они должны действовать конкретно на возбудителя.

Лишь у 10% людей возможно развитие диареи (он будет расти, если антибиотиков сразу несколько).

Если пить пробиотик вместе с антибиотиком по сути последний сразу же нейтрализует действие первого.

Тем более, что микробиом у всех индивидуальный, и назначать всем один вид пробиотика, как минимум странно.

Кому действительно надо пробиотики

Пробиотики могут быть оправданы у людей с хроническим колитом, болезнью Крона.

"Остальным людям которые не имеют воспалительных изменений в кишечнике пробиотики не нужны. Это хорошо разрекламированный продукт, и достаточно дорогой. Некоторые врачи не плохо зарабатывают", - добавила Виктория Пьец.

Ранее врачи рассказали про натуральные антибиотики, которые можно давать детям.

Также мы писали о полезных свойствах имбиря.

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